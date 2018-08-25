Президент Молдови Додон зробив несподівану заяву про діалог з Україною

Президент Молдови Ігор Додон, який відомий своєю симпатією до Росії, заявив, що готовий до діалогу та будь-яких контактів з українською владою.

Про це лідер Молдови сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", коментуючи відносини між двома країнами.

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Я, як і раніше, відкритий до будь-яких контактів. Нещодавно навіть надіслав пану Порошенку привітання з нагоди національного свята – Дня Незалежності України,

– заявив Додон.

Окрім того, він розповів, що наприкінці жовтня поїде з офіційним візитом до Москви.

Зазначимо, що під час виборчої кампанії, в листопаді 2016 року, Ігор Додон говорив, що окупований Крим є де-факто територією Росії. Також, він займає проросійські позиції і вважає, що Молдова може "зникнути", якщо вступить у Євросоюз.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Ігор Додон розповів, що збільшив кількість візитів до Росії, аби покращити відносини з Кремлем.