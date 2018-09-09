Президент Молдови потрапив у серйозну ДТП: фото та відео із місця аварії

Президент Республіки Молдова Іван Додон потрапив у ДТП. У результаті зіткнення його автомобіль перекинувся та вилетів на узбіччя. Додона госпіталізували, проте у його адміністрації заявляють, що стан очільника Молдови – задовільний.

Про це інформує Unimedia.

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Водночас ЗМІ повідомляє, що внаслідок аварії серйозно постраждала мати Додона. Також у ДТП потрапила машина державної Служби охорони, яка їхала у президентському кортежі.

Із відео, які очевидці викладають у мережі, видно що учасницею ДТП стала також фура. Найімовірніше, автівка із президентського кортежу саме із нею зіткнулася на трасі.

Інцидент трапився на дорозі Страшени – Калараш.



Автомобіль президента Молдови потрапив у ДТП



Найімовірніше – він зіткнувся із фурою

Відео з місця "президентської" аварії у Молдові:

Додамо, що президент Молдови перебуває у дуже дружніх відносинах із президентом РФ Володимиром Путіним. Він також виступає проти виведення російських миротворців із Придністров'я.