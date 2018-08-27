Президент Молдови поводиться як агент впливу РФ, – політик

Президент Молдови Ігор Додон веде себе як агент впливу РФ і як маріонетка місцевого олігарха Володимира Плахотнюка. Звертати увагу на його слова не варто, адже тоді можна згадати те, що він визнав Крим російським. Він славиться своїм туризмом у Москву та на гору Афон. Те, що він говорить, не вартує навіть коментувати.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політичний аналітик Оазу Нантой.

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"Протести у Молдові продовжуються третій рік. Масовими вони стали ще у 2015 році після того, як Молдова вчергове стала знаменитою через крадіжку мільярда доларів із резерву національного банку. З тих пір Молдова отримала статус неофіційної і не дуже престижної захопленої держави", – наголосив Нантой.

За його словами, після виборів генерального мера "незалежна" судова влада анулювала вибори. Стався безпрецедентний скандал. 5 червня європейський парламент прийняв жорстку резолюцію у зв’язку з політичною кризою Республіки Молдова. Політична демократія країни знаходиться у глибокій кризі. Це найбільша проблема.