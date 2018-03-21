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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Президент Паралімпійського комітету пояснив, в чому секрет успіху української збірної

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Президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич
Президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич / naiu.org.ua

Президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич заявив, що успіху української паралімпійської збірної дивується весь світ. І це стало можливо завдяки злагодженій роботі усієї команди.

Про це він повідомив в ефірі 24 Каналу.

"Будь-яка справа робиться людьми і командою, яка включена в цю роботу. І ми почали робити все можливе, виходячи з власних ресурсів. Це сталося 25 років тому і почали з 44 місця в загальному рейтингу. І ми працювали щороку, щоб покращити цей результат. Завоювання медалей – це дуже непроста робота. І показали українському глядачу, який це спорт", – розповів президент Паралімпійського комітету.

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Він також зазначив, що успіх української паралімпійської збірної викликав здивування міжнародних експертів.

І нашому успіху всі дивуються, особливо за кордоном. Міжнародні фахівці розуміють, що таке вигравати у великому спорті незрячим, людям з проблема опорно-рухового апарату. Тому на сьогоднішній день Україна дивує весь світ. І все ж основна причина нашого успіху – це команда. Ми робимо надзвичайні речі по адмініструванню, по менеджменту. Минулого літа була Дефлімпіада, і ми там зайняли 2 місце у загальному заліку,
– додав Сушкевич.

Він також наголосив, що надзвичайно великим чинником для успіху українських парлімпійців є те, що менеджмент комітету зміг працювати з державними інституціями.

Українська паралімпійська збірна здобула 22 медалі, посіла 6 місце у командному заліку, завоювавши 7 золотих медалей, 7 срібних та 8 бронзових.

Теги: Новини України Новини спорту Паралімпіада-2018
Джерело: 24 Канал
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