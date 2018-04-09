Президент Польщі назвав дві топ-проблеми у відносинах з Росією

У відносинах Польщі та Росії є два головні камені спотикання – смоленська катастрофа та агресія Кремля щодо України.

Таку заяву в інтерв’ю РАР зробив президент Польщі Анджей Дуда.

В загальному ж він охарактеризував відносини між Варшавою та Москвою складними.

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Відносини з Росією є складними. З однієї сторони – це справа Смоленська, повернення уламків літака. Також це і питання російської агресії в Україні, окупації Криму, окупації частини української території,

– сказав Дуда.