Президент Польщі назвав дві топ-проблеми у відносинах з Росією
У відносинах Польщі та Росії є два головні камені спотикання – смоленська катастрофа та агресія Кремля щодо України.
Таку заяву в інтерв’ю РАР зробив президент Польщі Анджей Дуда.
В загальному ж він охарактеризував відносини між Варшавою та Москвою складними.
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Відносини з Росією є складними. З однієї сторони – це справа Смоленська, повернення уламків літака. Також це і питання російської агресії в Україні, окупації Криму, окупації частини української території,
– сказав Дуда.
Джерело: 24 Канал
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