Президент Польщі підписав скандальний закон про "бандеризм"
Президент Польщі Анджей Дуда підписав ухвалені парламентом поправки до закону про Інститут національної пам'яті.
Дуда підписав скандальний закон ввечері 6 лютого, пишуть польські ЗМІ.
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Вдень у вівторок він обіцяв, що зробить це і внесе закон на розгляд Конституційного суду Польщі.
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Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі підтримав закон про Інститут національної пам'яті, у якому йдеться зокрема про заборону пропагування в країні ідеології українських націоналістів.
Закон передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів і стосується тих, хто публічно заперечує ці події, але не стосується дослідників. Згідно з проектом закону, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки.