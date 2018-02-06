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Президент Польщі підписав скандальний закон про "бандеризм"

00:36, сьогодні 874
Президент Польщі Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда / Getty images

Президент Польщі Анджей Дуда підписав ухвалені парламентом поправки до закону про Інститут національної пам'яті.

Дуда підписав скандальний закон ввечері 6 лютого, пишуть польські ЗМІ.

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Вдень у вівторок він обіцяв, що зробить це і внесе закон на розгляд Конституційного суду Польщі.

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Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі підтримав закон про Інститут національної пам'яті, у якому йдеться зокрема про заборону пропагування в країні ідеології українських націоналістів.

Закон передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів і стосується тих, хто публічно заперечує ці події, але не стосується дослідників. Згідно з проектом закону, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки.

Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Історія Скандал Степан Бандера УПА Анджей Дуда
Джерело: 24 Канал
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