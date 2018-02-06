Президент Польщі підписав скандальний закон про "бандеризм"

Президент Польщі Анджей Дуда підписав ухвалені парламентом поправки до закону про Інститут національної пам'яті.

Дуда підписав скандальний закон ввечері 6 лютого, пишуть польські ЗМІ.

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.@prezydentpl podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - poinformował PAP rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. pic.twitter.com/Y5esLxIlBp — PAP (@PAPinformacje) 6 лютого 2018 р.

Вдень у вівторок він обіцяв, що зробить це і внесе закон на розгляд Конституційного суду Польщі.

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Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі підтримав закон про Інститут національної пам'яті, у якому йдеться зокрема про заборону пропагування в країні ідеології українських націоналістів.



Закон передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів і стосується тих, хто публічно заперечує ці події, але не стосується дослідників. Згідно з проектом закону, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки.