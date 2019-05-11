24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили"

На днях был опубликован официально указ Президента Украины №183/2019 о присвоении генеральских званий 17 офицерам и генералам ВСУ, ранее указами 6 генеральских званий было присвоено в Госпогранслужбе и 1 звание – в СБУ.

Все назначения соответствуют должностному расписанию – то есть должность предполагает определенное звание, и поэтому повышения обоснованы. Большая часть удостоенных звания – это логичные решения, есть и люди с заслугами, и с реальным опытом. Но не все. Нельзя не обратить внимание, что многие генеральские должности, где даные повышения – вновь созданные, и должности в них определенного ранга созданы для поощрения или продвижения конкретных людей, а не исходя из какой-то рациональной логики.

Читайте также: Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве

Шесть генерал-майоров ВСУ стали генерал-лейтенантами, из них два – на командных должностях в войсках, четверо служат в структурах тыла и административном аппарате МО:

1. Олег Вишневский – командующий ОК "Пивдень";

2. Василий Черненко – командующий воздушным командованием "Пивдень";

3. Иван Гаврилюк – начальник Главного управления логистики-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (в его руках весь тыл);

4. Сергей Корнийчук – первый заместитель Главного инспектора Минобороны (подчиняется министру, а не командующему ВСУ);

5. Владимир Рапко – начальник войск связи ВСУ;

6. Николай Шевцов – начальник Вооружения ВСУ.

Звезды генерал-лейтенанта для Шевцова – это самый большой скандал и полный абсурд. Дело в том, что именно Шевцов отвечает за безопасность арсеналов и складов боеприпасов в ВСУ, это высшее должностное лицо, которое подчиняется непосредственно начальнику Генштаба. И это за время его руководства Вооружением были взорваны три крупнейших склада боеприпасов стратегического значения – Балаклея, Ичня и Калиновка, это Шевцов фигурировал в отчетах всех комиссий по проверке безопасности арсеналов, как срывающий планы, не выполняющий распоряжения.

Но Шевцов лоялен начальнику Генштаба Муженко, и ему прощают все. Назначались непричастные к взрывам "стрелочники", замначальника Генштаба Хижого и еще группу офицеров сняли якобы за взрыв склада сектора в Сватово, хотя он за это не отвечал, отвечал Шевцов. Все взрывы складов, за которые судили начальников – это на самом деле ответственность Шевцова. Значит, все в порядке на складах, все правильно делал Шевцов, показывает Петр Алексеевич своим указом.

11 полковников ВСУ получили звание генерал-майоров, 6 из них – на командных должностях в войсках, 5 – на административных и тыловых должностях:

7. Петр Ромигайло – начальник штаба – первый замкомандующего ОК "Пивнич". В 14-м – начальник штаба сектора "Д", первым передал доклад о вторжении российских войск утром 24 августа руководству ВСУ, впоследствии дал показания об этом военной прокуратуре, на его показаниях строится и расследование следственной комиссии ВР по Иловайску. Изменять показания отказался. Бывший командующий сектором "Л" в 2016-м году;

8. Андрей Соколов – замкомандующего ОК "Пивдень", заслужил добрую славу как бывший комбриг 72-й бригады;

9. Юрий Ставский – командующий зенитных ракетных войск;

10. Николай Олещук – начальник штаба-первый зам воздушного командования "Схид";

11. Василий Осипчук – замкомандующего ОК "Пивнич";

12. Артем Лучников – начальник штаба-первый заместитель командующего морской пехотой ВМС ВСУ (Создание нового командования морской пехотой вызвало создание четырех новых генеральских должностей, так что решение закономерное);

13. Владимир Миронюк – командир кадра корпуса резерва (корпус резерва также новый вид сухопутных войск, с новыми должностями);

14. Геннадий Долгашов – начальник управления персонала сухопутных войск ВСУ;

15. Дмитрий Марченко – начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения. Самая завидная карьера в этом генеральском списке у Марченко. В 2015-м он был назначен в звании подполковника на вновь созданное ГУРСМО, которое занимается организацией госзакупок ВСУ, а поскольку данная должность была внесена в расписание как генерал-лейтенантская, звания полковника и генерал-майора были присвоены стремительно. Полковник в 2017-м – и уже генерал-майор в 2019-м, и это еще не предел роста в этой должности.

Читайте также: Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список

16. Игорь Хоменко – начальник Главного военно-медицинского управления;

17. Игорь Ступницкий – начальнику логистики ВМС ВСУ.

В Государственной пограничной службе указом №178/2019 было присвоено 6 генеральских званий:

18. Начальник ГПСУ Петр Цигикал стал генералом армии. Цигикал сделал впечатляющую карьеру – в 2015-м полковник, а за четыре года получил все четыре существующих генеральских звания.

19. Юрий Гресько – первый замначальника ГПСУ стал генерал-лейтенантом;

20. Артур Пименов – замначальника ГПСУ – стал генерал-лейтенантом;

Три пограничных полковника стали генералами:

21. Леонид Коваленко – замдиректора департамента собственной безопасности ГПСУ;

22. Александр Лебедь – начальник Донецко-Луганского управления;

23. Сергей Шарапа – директор департамента аппаратной работы ГПСУ;

В Службе безопасности указом №204/2019 присвоено только одно генеральское звание:

24. Сергей Коваленко – замначальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (куратор таможни, и руководитель расследования по делу Мирослава Продана, экс-главы ДФС).

Я не против генералов, генералы нужны, но структура управления не должна разбухать. Ряду генералов Петр Алексеевич дал для поощрения и содействия карьере, ряд генералов получили звание накануне вероятных кадровых замен, как благодарность. Количество назначений связано с желанием оставить о себе добрую память и политическое влияние. Но далеко не для всех генералов такое внимание будет ростом – для кое-кого это вызовет вопросы. На мой взгляд, по опыту США и Израиля, карьерный рост должен быть связан прежде всего с командными должностями в войсках, а не с аппаратной работой, которая тоже нужна, конечно, но генерал должен расти не как клерк – а прежде всего как военачальник. Не за контроль границы, не за распределение материальных ресурсов – самая лучшая карьера должна быть у тех, кто служит в войсках.

Для этого не надо выдумывать должности и высокие звания, наоборот, структура управления должна сокращаться, чтобы быть более мобильной и гибкой, и за счет оптимизации структуры надо увеличивать ресурсы на содержание. Офицерам и генералам необходимо движение не только по вертикалям, но и по горизонталям. Проблема не в увеличении числа генералов – а в увеличении числа структур управления, рост которых не обоснован ни программой развития ВСУ ни объективными проблемами войны. Генерал – это одно из высших достижений в карьере военного, и это должен быть образец профессионализма, опыта и лидерских качеств, такие решения должны быть безупречны.

Читайте также: Зеленский может повторить путь Порошенко