Президент-самозванець та селфі у протигазах: як депутати влаштували коронавірусну виставу в Раді

В наші буремні і дивні часи у Верховній Раді 17 березня відбувались дивні речі. В сесійній залі блукав президент-самозванець. Депутати влаштували модний показ масок і протигазів. І в цих нових культових гаджетах на пиках робили селфі з дивними новопризначеними керманичами. Як це було – розказують Антон Голобородько і Леся Виговська у авторському "Гуд найт шоу".

Конфуз нового міністра економіки

Про президента-самозванця – це трохи перебільшення. Але це дійсно була зухвала витівка на вищому рівні. Новопризначений міністр Мінекономрозвитку розгубився і пішов штовхати свій перший міністерський спіч одразу в президентську ложу, під штандарт. Так, що Дмитро Разумков навіть похвалив його за сміливість.

До теми Рада призначила Ігоря Петрашка міністром економіки

Бути міністром економічного розвитку в наші непрості часи таки вимагає сміливості. Хоч видається, що на президентське місце Петрашко пішов, швидше, з переляку, а не від сміливості. Але перш ніж повернутись до сміливого Петрашка, слід розказати, як наш канал перелякав вчора народних депутатів. Тільки вчора ми висміяли нардепів за те, що вони прийшли на погоджувальну раду без масок, як сьогодні ті влаштували в сесійній залі просто таки парад краси епохи коронавірусу.

Яких тільки засобів захисту сьогодні не можна було побачити в раді. Юлія Тимошенко наділа замість маленької чорної сукні маленьку чорну маску. Наталія Королевська начепила щось схоже на протигаз і прикрасила себе ще й блакитними гумовими рукавичками типу для миття посуду.

Але найсмішніший вигляд мав чолов'яга, який виліз на трибуну в масці на макитрі і в такому вбранні робив селфі з головою Офісу Президенту і новопризначеною генпрокуроркою Іриною Венедіктовою. Вона, до речі, була вбрана сьогодні не менш зухвало як для генерального прокурора. В маленьку чорну сукню, яка більше пасувала б Тимошенко з її маскою. І білі перли, які пасували б під протигаз Королевської.

Призначення Венедіктової

От з пані Венедіктової і почнемо. Верховна Рада працювала сьогодні зранку усього кілька годин, але за цей час встигла провести два позачергових засідання, прийняти 4 важливих закони, призначити нового генпрокурора та міністра економіки.

І першою жінкою-генеральним прокурором в історії України стала Ірина Венедіктова. Не так ми уявляли перемогу фемінізму. Точно не в образі карателя в маленькій чорній сукні і з перлами на шиї. При цьому нова генпрокурор на пару з президентом одразу після призначення і прямо в сесійній залі встигла подати країні поганий приклад. Усіх громадян влада вмовляє обмежити контакти між людьми, а президент ручкаєтсья з Венедіктовою у Раді, та ще й хизується цим у соцмережах. Але, на жаль, не ручкання з президентом є найбільшим, так би мовити, гріхом нового генпрокурора. Кілька тижнів тому Ірина Венедіктова налякала суспільство заявою про те, що буде ініціювати скасування закону про, так би мовити, амністію для учасників Революції Гідності, а сьогодні в сесійній залі Ради підтвердила це.

Важливо Ірина Венедіктова стала генпрокурором: що про неї відомо

Після подібних заяв нового генпрокурора чутки про її зв'язки з колишнім посіпакою Януковича юристом Андрієм Портновим здаються ще більш переконливими. Адже оцінка подій на Майдані у 2014 році лежить більше у полі політичному, ніж правовому. Не дарма ж ми кажемо, що це була саме Революція Гідності. А революцію від перевороту відрізняє те, що переворотом називають революцію, яка не вдалася. У 2014 році народ, доведений до відчаю без п'яти хвилин диктатором Януковичем, скористався своїм правом на повстання. І усі посіпаки Януковича, зокрема Портнов, коли зрозуміли, що це саме революція – втекли з країни.

Сьогодні вони повертаються і роблять все, щоб надати тим подіям іншої оцінки. І вони вже відверто про це говорять. І на призначення Ірини Венедіктової у цьому питанні покладають особливі надії. Саме з цього призначення може початися справжній реванш політиків часів Януковича.

Адже скасування закону про так звану амністію може стати приводом для притягнення до відповідальності ледь не кожного учасника Революції Гідності. За бажання кожного з тих, хто був на Майдані, можна судити хоча б за порушення громадського порядку. І усвідомлювати це дуже неприємно. 6 років боротьби за незалежність з зовнішнім ворогом – для того, аби прогавити реванш всередині країни.

І це не єдиний факт, який змушує задуматись над доцільністю призначення Ірини Венедіктової на таку високу посаду. Річ у тім, що свого часу вона невдало пробувала стати суддею Верховного Суду. Чому у неї не вийшло, чудово у своєму виступі пояснила сьогодні депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун. Венедіктова просто провалила іспити.

Можливо, саме це і є поясненням того, що всі експерти так невисоко оцінили якість тієї підозри Петрові Порошенку, яку погодила Ірина Венедіктова в якості виконувача обов'язків директора ДБР. Підозри, яку не підтримав колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Оцінки різних юристів кажуть про те, що та підозра Порошенку не просто розвалилась би у суді, вона створила б прецедент. І усі наступні підозри, навіть якщо вони вже будуть справді аргументовані, світова спільнота буде розглядати як політичні переслідування.



Що відомо про справи, в яких фігурує Порошенко / Інфографіка 24 каналу

Іноді здається, що усі ці посіпаки Коломойського типу Дубінського так і хочуть своїми криками навпаки не посадити, а відмазати п'ятого президента від відповідальності. Хоча сьогодні до речі саме Дубінський намагався змусити Ірину Венедіктову пообіцяти, що от ту свою стару підозру вона таки підпише, але тепер вже як генпрокурор. І її відповідь натякала на те, що так і може статись.

Тож можна припустити, що зараз включиться турборежим і у прокуратурі. І там наштампують у режимі "шаленого принтера" підозри усім, кому тільки можна. От соромно буде, коли всі ці справи дійдуть до Європейського суду з прав людини і звинувачених почнуть виправдовувати. Так само, як європейці колись махнули рукою на колишніх посіпак Януковича – через те, що за того ж самого Порошенка наші правоохоронні органи зробили все, щоб злити справи проти "папєрєдніков".

Але і це ще не усе. Після того, як Верховна Рада нібито скасувала недоторканність депутатів, єдиною людиною, яка може розпочати кримінальне провадження щодо дій нардепа, є генеральний прокурор. А Ірина Венедіктова ще сама нещодавно була народним депутатом фракції "Слуга народу". За великим рахунком, після того, як вона встала з депутатського крісла, воно ще навіть охолонути не встигло. Тому дуже цікаво буде побачити, як вона тепер у разі потреби буде відкривати провадження проти своїх однопартійців. Ставши "100% генпрокурором" президента, як каже сам президент. А також як вона буде пояснювати переслідування політичних опонентів. І скажіть, що це не є конфліктом інтересів.

Ось так швидко змінилася політична реальність в Україні. Ще вчора була епоха нових облич, а президент зустрічався з родичами Героїв Небесної сотні, а вже зараз призначають на посаду генерального прокурора, який навіть не приховує антипатії до Революції Гідності і говорить тезами колишніх посіпак Януковича.

Що варто знати про міністра економіки Петрашка

Але це не остання дивна новина на сьогодні. Он вже, судячи з усього, економічна криза скасовується. Тепер маємо супер-економіста, який вирішить усі наші фінансові проблеми. При чому одночасно і великого олігархічного бізнесу, і простих маленьких українців. Принаймні такі сподівання має прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нового міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Петрашка.

За освітою новий міністр економіки не лише економіст. Уродженець Львівщини Петрашко першу вищу освіту здобув у Львівській політехніці за напрямом інженер-економіст. Пізніше в університеті Франка отримав кваліфікацію юриста. А в 1999 році поїхав навчатись до США, де отримав диплом магістра з бізнес-адміністрування.

Зверніть увагу Ігор Петрашко: що відомо про нового міністра економіки

Але ви помітили, як акуратно Шмигаль уникав назв компаній, у яких працював новий керівник МЕРТу? А все тому, що є чорні плями на білому пальто Петрашка. У 2001 році він прийшов працювати консультантом у компанію Enron, яка у тому ж році збанкрутувала. А потім виявилося, що інформація про її фінансовий стан фальсифікувалася керівництвом компанії. Сподіваюся, що це не Петрашко давав їм поради підтасовувати фінансову звітність.

Втім, досвід роботи у нього справді непоганий: це робота в одній з найбільших міжнародних аудиторських компаній Ernst & Young. Спершу в Москві працював у цій компанії, а потім перевівся до Києва. З 2007 року Петрашко очолював інвестиційно-банківський відділ в російській інвесткомпанії "Тройка Діалог". У 2012-му перейшов працювати у дочірній банк російського "Сбєрбанка" у Києві, де займався тим що вирішував якому бізнесу видавати кредити, а якому – ні.

Але сильно приписувати йому тісні зв'язки з Росією все ж не варто, бо то було ще до 2013 року. Звісно, у Петрашка ще дружина – громадянка Росії. Але, може, їй просто ці кляті українські бюрократи заважали втілити мрію всього життя – отримати паспорт України. Але тепер процес точно піде швидше.

Банківська система в умовах карантину

Тим часом депутати сьогодні заявили, що сенсу сидіти в Раді і голосувати за закон про землю немає. І навіть примудрились поставити ультиматум МВФ. Мовляв, повернуться вони до голосування, тільки якщо отримають політичні дивіденди. Уявіть, кредит від МВФ в обмін на закон про землю. "Утром дєньгі – вечєром стулья. Вєчєром деньгі – утром стулья". А наразі для МВФ принципово важливо, щоб Україна прийняла ще один закон, який не дасть Коломойському повернути "Приватбанк". Без цього ні "стулья", ні ринок землі не допоможе. Гроші МВФ не дасть. А депутати Бені, звісно ж, антиколомойський закон блокують в Раді.

І ще трішки про банки, тепер уже про наші. Банківська система сьогодні теж перейшла – ні, не в турборежим – а в режим роботи в умовах надзвичайної ситуації. Про це повідомили у Нацбанку. Банки продовжать обслуговувати клієнтів. Але робитимуть перерви для дезінфекції приміщень. Черги із клієнтів будуть стояти на вулиці. Бо банківрів зобов'язали стежити, щоб в приміщеннях не було натовпу. Національний банк не вводить жодних обмежень на роботу банків чи банківські операції. Тобто банки продовжують видавати кошти з депозитів, надавати кредити й обмінювати валюту. Навпаки, Нацбанк просить комерційні банки на час карантину зменшити комісію для клієнтів за розрахунки онлайн. Тобто якщо вам потрібно заплатити комуналку, то зробити це через мобільний додаток буде дешевше, ніж через касу банку.

І ще одна важлива річ: якщо ви тимчасово втратили доходи через карантин, але маєте кредити в банку чи, не дай Боже, потрапите до інфекційного відділення і через це не зможете вчасно заплатити відсотки по кредиту чи погасити борг, то банки не будуть нараховувати пеню. Тобто кредити ніхто не анульовує: просто банкам заборонили стягувати додаткові кошти, якщо ви не заплатили по кредиту вчасно і з поважної причини.

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НБУ рекомендує навіть валюту купувати онлайн. Бо хоча гроші дезинфікують, та краще їх зайвий раз до рук не брати. До речі ми перевіряли сьогодні у сусідньому відділенні "Привату", чи є валюта в продажу. І там у касі виявилось 1,5 тисячі доларів. Так що без паніки. Принаймні так було сьогодні. Пропонували їх по 28 з хвостиком.

А ще, як видно із валютних операцій, найбільше зараз торгують доларом не українське населення і не іноземні інвестори. А саме український бізнес. При чому спершу вони активно купували долари, розганяючи девальвацію гривні. А потім почали продавати долари. Мабуть, думають що гривня зупиниться на курсі 27 і вважають цей курс хорошим, щоб скинути зараз валюту.

Транспортні обмеження через карантин

Хотіли б ми, щоб долар зупинився на 27 чи 28, як зупинилась сьогодні вся країна. Обмежувальні заходи з метою не допустити зараження громадян короновірусом посилюються від сьогодні. У Києві, Харкові і Дніпрі зупинив роботу метрополітен. З цієї новини багато хто дізнався, що у Дніпрі, виявляється, є метрополітен. У ньому, правда, усього 6 станцій. Тож сподіваємось, припинення роботи цього критичного об'єкту інфраструктури мешканці Дніпра переживуть. І взагалі – треба сидіти вдома. Епідемія наближається.

Ми вчора обурювались високими цінами на літаках компанії Коломойського, МАУ. А завтра, після закриття метро, ціни на тих літаках нам будуть здаватися цілком нормальними в порівнянні з цінами на таксі в Києві, Харкові і Дніпрі.А от у рідному місті президента, Кривому Розі, метро не закрили. Тепер ви здивовані тим, що метро є у Кривому Розі? Уявіть собі таке. Там є всі атрибути метро – і літера "М" при вході, і турнікети, і жетони, і платформа під землею, все по-справжньому. Щоправда, замість потягу там ходить трамвай.

І судячи з того, що в переліку Кабміну немає згадки про підземний трамвай у Кривому Розі, його закривати не обов'язково. Мабуть, в Кабміні сіли, подумали і вирішили, що в підземних трамваях небезпечна інфекція поширюється не так швидко, як в підземних потягах. Тож вирішили не закривати. А, може, вони подумали, що мешканці міста, в якому народився президент, мають тепер як сам і Зеленський – президентський імунітет і недоторканність, тільки від вірусу.

Цікаво Закриття метро через коронавірус: чи зростуть тарифи на таксі

Як би там не було, хай хоч мешканці довжелезного Кривого Рогу не страждають через транспортний колапс у місті. А якщо серйозно, крім метро з 18 березня перестануть курсувати ще автобуси і потяги між містами і областями. І ці заходи безпеки, судячи з усього, справді необхідні. Чимало досліджень підтверджують, що зменшення контактів між людьми в рази зменшує ризик захворіти на коронавірус. А саме громадський транспорт – це місце, де контакт, між зовсім незнайомими людьми як ніде близький. Особливо в годину-пік між станціями метро Золоті ворота і Театральна. Півтора метри необхідної дистанції і той перехід – це речі несумісні.

Ну а для всіх, хто так досі і не перейнявся усією серйозністю ситуації, Верховна Рада сьогодні запровадила штрафи за порушення умов карантину – від 17 до 34 тисяч гривень. І в часи економічної кризи це має бути достатньо вагомим аргументом для усіх, хто досі вважає, що на попередження і застереження можна не зважати. Цікаво тільки, яким конкретно чином правоохоронці будуть виявляти цих порушників? І коли взагалі буде оприлюднений повний перелік правил, які не можна порушувати?