Президент Сербії прагне домогтися компромісу з Косово

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що він як і раніше прагне досягнути компромісу з владою Косово.

Про це повідомило видання RadioFreeEurope.

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Зазначається, що тисячі сербів, які живуть у Косово, у неділю, 9 вересня, зібралися в контрольованій сербами північній частині розділеного міста Мітровіца, щоб почути промову Вучича.

Ми хочемо бути частиною Європейського Союзу, косовські албанці прагнуть безвізового режиму з ЄС, треба зрозуміти, що нам потрібно жити разом, нам потрібно жити поруч один з одним,

– сказав Александр Вучич.

Також, він додав, що в майбутньому сербам доведеться досягти компромісу з албанцями, але ціною деяких жертв.

Зазначається, що у 2013 році Сербія та Косово поклали на себе зобов'язання в рамках організованого Брюсселем діалогу досягнути згоди щодо усіх невирішених питань, що врешті-решт повинно привести до офіційного визнання одне одного.

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