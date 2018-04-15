Президент Словенії розпустив парламент та повідомив, коли відбудуться позачергові вибори

Президент Словенії Борут Пахор 15 квітня оголосив про розпуск парламенту. Глава держави пояснив, що хоче якнайшвидше сформувати новий уряд.

Про це пише Delo.

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Я сьогодні розпустив Національні збори. Як президент республіки, я сподіваюсь, що вибори відбудуться толерантно та без ненависті,

– зазначив Пахор.

Президент Словенії також пообіцяв, що не втручатиметься у перебіг виборчої кампанії, адже хоче, щоб її результат був якісним. Це, на думку глави Словенії, має дозволити швидко сформувати новий уряд.

Додамо, що поштовхом до розпуску парламенту у Словенії стала відставка прем'єр-міністра країни Міро Церара. Таке рішення він ухвалив тому, що Верховний суд Словенії анулював результати минулорічного референдуму. На цьому референдумі схвалили важливий інфраструктурний проект уряду Церара – інвестиції у залізницю на мільярд євро.

Нагадаємо, у лютому у Словенії відбувся масштабний страйк. Поліція країни вимагала від уряду підвищення заробітної плати на 15%.