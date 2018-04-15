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Президент Словенії розпустив парламент та повідомив, коли відбудуться позачергові вибори

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Президент Словенії розпустив парламент та вже призначив позачергові вибори
Президент Словенії розпустив парламент та вже призначив позачергові вибори / news.vse42

Президент Словенії Борут Пахор 15 квітня оголосив про розпуск парламенту. Глава держави пояснив, що хоче якнайшвидше сформувати новий уряд.

Про це пише Delo.

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Я сьогодні розпустив Національні збори. Як президент республіки, я сподіваюсь, що вибори відбудуться толерантно та без ненависті,
– зазначив Пахор.

Президент Словенії також пообіцяв, що не втручатиметься у перебіг виборчої кампанії, адже хоче, щоб її результат був якісним. Це, на думку глави Словенії, має дозволити швидко сформувати новий уряд.

Додамо, що поштовхом до розпуску парламенту у Словенії стала відставка прем'єр-міністра країни Міро Церара. Таке рішення він ухвалив тому, що Верховний суд Словенії анулював результати минулорічного референдуму. На цьому референдумі схвалили важливий інфраструктурний проект уряду Церара – інвестиції у залізницю на мільярд євро.

Нагадаємо, у лютому у Словенії відбувся масштабний страйк. Поліція країни вимагала від уряду підвищення заробітної плати на 15%.

Теги: Новини політики Словенія
Джерело: 24 Канал
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