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      Президент Світового банку вперше відвідає Україну та зустрінеться із Зеленським: дата

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      Світовий банк розвиватиме співпрацю з Україною
      Світовий банк розвиватиме співпрацю з Україною / Ілюстративне фото (pixabay)

      Девід Малпасс, новий президент World Bank Group (Групи Світового банку), вперше відвідає Україну. Візит заплановано на 22-23 серпня.

      З приводу цього Світовий банк на офіційному сайті оприлюднив заяву у вівторок, 20 серпня.

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      У повідомленні СБ мовиться, що це буде перший візит пана Девіда Малпасса до України після його обрання на посаду президента World Bank Group 9 квітня 2019 року.

      Девід Малпасс прибуде до України 22 серпня, а 23 серпня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

      Також він матиме розмову з міністром фінансів Оксаною Маркаровою, головою НБУ Яковом Смолієм, очільниками міст, народними депутатами, банкірами, фермерами та іншими представниками приватного сектора економіки.

      Під час візиту керівник Світового банку планує обговорити плани реалізації в Україні економічних реформ, спрямованих на створення нових робочих місць, а ще – створення "ширших можливостей для народу України".

      Малпасс
      Девід Малпасс – американський економіст, раніше був радником Дональда Трампа

      Що таке Група Світового банку?Організація створена у 1944 році і є однією з найбільших у світі установ, що надають грошову допомогу з метою розвитку. Банк підтримує понад 100 країн світу, що розвиваються, щороку на понад 20 мільярдів доларів США. 

      У структурі Групи Світового банку – 5 організацій: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція з гарантій інвестицій та Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів.

      Україна є членом усіх зазначених підрозділів. Наразі в Україні Група Світового банку реалізовує 16 проектів на загальну суму у майже 3 мільярди доларів США.

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      Теги: Новини України Світовий банк Володимир Зеленський Оксана Маркарова Яків Смолій НБУ Міністерство фінансів України
      Джерело: 24 канал
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