Президент Турменістану Бердимухамедов став діджеєм: свій сет він зіграв для всієї країни

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, який є одним із найвідоміших диктаторів і чи не найодіознішим президентом світу, знову потрапив у центр уваги. Цього разу він виступив у ролі діджея на новорічному корпоративі. Запис заходу на новорічні свята транслювали державні телеканали республіки. А згодом концерт з’явився в ютьюбі.

Вищезазначений корпоратив пройшов у центрі "Мізан" у столиці Туркменістану Ашгабаті. Окрім президента країни, учать у заході також взяли члени парламенту, діячі культури та запрошені зірки.

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Сам Бердимухамедов встав за пульт після тривалих овацій з боку гостей. Очільник Туркменістану не лише міксував треки, а й грав на синтезаторі, а також співав, щоправда в останньому йому допомагали естрадні музиканти. Також політик він виконав кілька власних пісень.

Не забув він і пояснити усім пристунім, що таке діджейський пульт, семпл, як міксувати музику та накладати на неї спецефекти.

Загалом шоу тривало близько 1 години. У весь цей час гості підспівували, аплодували та танцювали. Водночас деякі чиновники занотовували все те, що говорив Гурбангули Бердимухамедов.

Президент Туркменістану Бердимухамедов зіграв діджей-сет на новорічному корпоративі: відео

До слова, у квітні 2019 року Бердимухамедов прославився тим, що зачитав реп, присвячений своєму коню.

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