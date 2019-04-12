Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей

Слово "дебати" зараз чуємо частіше, ніж слово "весна". Хоча весна уже є, тут і зараз, а коли, де і як відбудуться дебати між Петром Порошенком на Володимиром Зеленським досі невідомо.

Час "відео-раундів" пройшов, тепер, можливо, будуть "студії-раунди". Принаймні "перший пішов": пізно ввечері 11 квітня чинний Президент України прийшов на прямий ефір програми "Право на владу".

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Прийшов, щоб, за його словами, запросити Володимира Зеленського на дебати 14 квітня. Ну і так, була надія, що Зеленський також увійде до студії. Ногами. Але ні, це не його стиль. Цього разу був навіть не Skype, а телефон. Хоча насправді чулося це як голосове повідомлення. Оскільки на закид, що Порошенко був у курсі закордонної поїздки Володимира Олександровича, сам президент так і не зміг оскаржити. Пробував. Але було не пробитися крізь текст, що повторювався мінімум тричі:

Запрошую вас на дебати 19 числа на НСК "Олімпійський, – після цих слів Зеленський кинув слухавку.

Що Порошенко? Порошенко запросив Зеленського на дебати 14 квітня. Чи побачимо ми дебати? Надія, звісно є, але ми бачимо тенденцію. По Skype, телемосту, телефону, Viber завжди можна кинути слухавку і піти якомога далі від незручних питань або критики. Як це робити, якщо ти президент? Скаже, припустимо, Ангела Меркель, що Україна не дотрималась якихось зобов'язань, і буде чекати пояснень. А президент що, розвернеться і піде і свою кімнату плакати, звернувшись калачиком у ліжку?

Знаєте, тут уже як би хто не ставився до кандидатів, але у президента країни точно має бути імунітет до обзивань, лайки, незручностей усіх мастей. Варто пам'ятати, адже президент не сам по собі, не просто людина зі своїми особистими правами-обов'язками, а сильний лідер, який має тримати удар з лівою, з правої, ногою з розвороту і не ухилятися від плювка у лице. Бо за ним його держава. Пропустить удар чи плювок – будемо вдарені і обпльовані ми з вами.

Але 30% громадян, що віддали свої голоси Зеленському, розмірковують цінностями з анекдоту про шапку. Свіжі рейтинги про це промовисто говорять: 71,4% за Зеленського і 28,6% – за Порошенка". Ось анекдот.

Дзвінок у двері. Мужик відкриває, на порозі жінка:

– Це ви вчора врятували дитину, що тонула?

– Так.

– Ну?

– Що ну?

– Шапка його де?

Друзі, скільки потрібно демо-версій дебатів, щоб прокинутись?

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