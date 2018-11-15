Президент українського футбольного клубу зі скандалом подав у відставку

Президент вінницької "Ниви" Василь Вовк заявив, що він подав у відставку зі своєї посади і її прийняли. Однак на офіційному сайті вінницького клубу цієї інформації поки немає.

За словами Вовка, причиною для відставки стали корупція та політичні перепони. Серед них "тотальна й масштабна корупція в ФФУ і ПФЛ (Павелко, Костюченко, Макаров)", "відкритий супротив міського голови Сергія Моргунова та його опікунів Порошенка та Гройсмана вінницькому професіональному футболу", "відсутність мінімальних спортивних умов для виступів у вищих лігах".

Читайте також: Ярмоленко змусив партнера по команді співати гімн України: відео

"Допоки очільник Федерації збирає кошти на президентську кампанію Порошенка – годі й чекати на чесність", – заявив Василь Вовк.

Він також заявив, що Центральний стадіон у Віннциі можуть знести, щоб збудувати там багатоповерхівки. Це також одна з причин, через яку Вовк подав у відставку.

"Необхідність виконати давно проплачену Гройсману вінницьким будівельним баригою Гігінеішвілі схему: знесення Центрального міського стадіону й будівництво багатоповерхівок, що принесе чергове поповнення "виборчого" й особистих бюджетів вінницьких олігархів", – заявив Вовк.

Варто зазначити, що 13 листопада клуб призупинив дію контракту з головним тренером команди Денисом Колчіним.

Поки "Нива" йде на четвертій позиції у Другій лізі.