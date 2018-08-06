Президент вінницької "Ниви" звільнив тренера та зняв команду з чемпіонату постами у Facebook

Президент вінницької "Ниви" Василь Вовк (колишній начальник головного слідчого управління СБУ) вирішив звільнити головного тренера та зняти команду з чемпіонату України серед команд Другої ліги. Зробив він це за допомогою повідомлень у Facebook.

Після матчу третього туру, в якому "Нива" зіграла у нічию з "Вересом", написав, що головний тренер команди Денис Колчін звільнений. Згодом ця інформація була підтверджена на офіційному сайті команди. При цьому сайт посилався на цей пост у Facebook.

Варто зазначити, що Колчін працював в "Ниві" з 2017-го року. У сезоні 2016/17 він був визнаний найкращим тренером Другої ліги.

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Однак на цьому Василь Вовк вирішив не зупинятися. Попри те, що команда набрала два очки у трьох турах, він вирішив зняти її з чемпіонату. І теж повідомив про це у Facebook.

Поки цієї інформації немає на сайті клубу чи ПФЛ.

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