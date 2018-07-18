Президент, який шокує і своїх, і чужих: американці вийшли на протест за відставку Трампа

Вибачився, але вини не визнав. Дональд Трамп продовжує шокувати американців. Після шквалу критики та закидів у державній зраді, він публічно виправдався за зустріч у Гельсінкі, а опісля знову заявив, що розмова з Путіним була успішною. Сенатори викликають на допит його перекладачку, а американці вимагають відставки Трампа.

"Зрадник" і "Брехун" – найпопулярніші гасла в руках у людей під Білим Домом. У США вже другий день не вщухають протести проти Дональда Трампа. Найбільше американських громадян обурило те, що Путін не визнав втручання Росії у американські вибори. А Трамп з усім цим погодився і весь час йому підтакував.

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"Така іноземна держава, як Росія, вела свою операцію для того, щоб дизорієнтувати нас і наш американський народ. Вона відкрито втрутилася у наш виборчий процес і вибрала свого президента Дональда Трампа для нашої країни Америки", – сказав правник Майкл Авенатті.

Аби зупинити шквал критики, Трамп зібрав прес-конференцію у Біломі домі. Дати задню Трампа змусила критика однопартійців з Республіканської партії та лояльних до нього ЗМІ. Вони, як і прості американці, не добирали слів.

Прес-конференція в Гельсінкі була одним з найганебніших виступів американського президента на моїй пам'яті. Збитки, завдані наївністю президента, егоїзмом, помилковою еквівалентністю і симпатією до автократів, важко підрахувати. Але ясно, що саміт в Гельсінкі був трагічною помилкою,

– заявив сенатор-республіканець США Джон Маккейн.

"Це було тривожно. Ганебно. Непрофесійно. Обурливо. У мене немає слів, щоб описати, наскільки презирливим було побачити американського президента, який капітулює перед диктатором", – обурився сенатор-демократ США Боб Мендес.

Американський лідер, невпевнено читаючи із папірця, запевнив: його фразу про втручання Росії у американські вибори неправильно зрозуміли.

Я неодноразово заявляв про довіру до американських спецслужб. Я думав, що це очевидно, що я просто помилився. Моє речення про втручання Росії у американські вибори мало прозвучати так: "Я не бачу ніякої причини, чому б це не була б Росія". Це свого роду таке подвійне заперечення, яке не усі зрозуміли,

– запевнив президент США Дональд Трамп.

Під час його прес-конференції для ЗМІ у Білому домі стався невеличкий курйоз. Прямо під час слів Трампа про те, що він вірить американським розвідувальним органам, у будівлі погасло усе світло. І американський лідер досить вдало пожартував.

"Дозвольте мені ще раз сказати, що я завжди підтримував американські спецслужби. Ой, вимкнули світло. Це, мабуть, спецслужби", – сказав Трамп.

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Проте жартами, Трампу не відбутися. Сенатор-демократ Джані Шахін вимагає викликати на допит його перекладачку Маріну Гросс, яка була із Трампом на зустрічі за закритими дверима. Це єдина людина, яка може надати правдиву інформацію того, про що насправді говорили Трамп і Путін. Цю ініціативу парламентарі вже підтримали. Інші політики вимагають допитати ще й усіх високопоставлених членів делегації, які приїхали на саміт лідерів обох країн.

Я закликаю провести слухання з перекладачем, який був присутній з боку США під час зустрічі президента Трампа з Путіним, щоб дізнатися, що вони обговорювали в приватному порядку. Цей перекладач може допомогти визначити, чим президент США поділився або що пообіцяв Путіну від імені нашої країни,

– наголосив сенатор-демократ Джані Шахін.

А за кілька годин у Twitter Трампа з'явився новий напис. Попри тотальну критику і публічне приниження, він вкотре написав, що вважає зустріч з Путіним у Гельсінки успішою. Після цього протести розгорілися з новою силою. Частина протестувальників заявили, що не припинять мітинги доти, доки Дональд Трамп не подасть у відставку.