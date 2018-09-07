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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Президент-жінка забезпечить Україні мир, – Кравчук

980 Читать новость на русском
Леонід Кравчук
Леонід Кравчук / hromadskeradio.org

Коли наступним Президентом України оберуть жінку, це зробить незалежність ефективною і принесе країні мир.

Таку думку висловив перший президент України під час прес-конференції у Львові. На переконання Леоніда Кравчука, жінка як ніхто знає, що таке життя і як його треба берегти.

"Я думаю, якби жінка була Презентом в той важкий час, Україна не мала б сьогодні війни. Я в цьому переконаний. І думаю, коли стане президентом жінка, для неї мир і спокій для України стануть визначальним", – заявив Леонід Кравчук.

Відповідаючи на питання щодо підтримки кандидатів у президенти, Леонід Кравчук відверто зізнався, що симпатизує Юлії Тимошенко. Він вважає її найдосвідченішим представником виконавчої влади, що має найкращі президентські перспективи.

"Я вірю, що найбільше шансів сьогодні у Юлії Володимирівни, ви читаєте рейтинги, підтримку", – сказав політик.

Леонід Кравчук вкотре наголосив, що підтримує запропонований лідером "Батьківщини" Новий курс і Нову Конституцію. Йому імпонує головна ідея Юлії Тимошенко, що червоної ниткою проходить крізь усі її концепти: опора на народ.

Вона запропонувала, аби громадські структури, громадські інститути, контролювали і стояли на перешкоді тих, хто захоче відійти від курсу. Навіть саму Юлію Тимошенко. Контролювати і не допустити. Мене тішить, що це можна зробити,
– наголосив Леонід Кравчук.

А от із Петром Порошенком знайти спільну мову першому президенту не вдалося. Чинний гарант жодного разу за чотири роки не запросив свого попередника на розмову тет-а-тет, зізнався екс-глава держави.

"Спочатку я критично на це реагував. А тепер тішуся, бо я абсолютно не причетний до того, що зараз коїться в державі", – заявив Кравчук.

Перший президент додав, що вірить у розум, силу та відповідальність українського народу, який усвідомлює, що без зміни влади держава не зможе рухатися вперед.

Теги: Новини політики Леонід Кравчук Юлія Тимошенко Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
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