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      Порошенко звільнив командувача Нацгвардії і призначив нового виконувача обов'язків

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      Президент звільнив командувача Нацгвардії Аллерова
      Президент звільнив командувача Нацгвардії Аллерова

      Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Національної Гвардії України Юрія Аллерова.

      Указ президента №196 від 7 травня 2019 року оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

      Читайте також: Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС: що про нього відомо

      "Звільнити Аллерова Юрія Володимировича з посади командувача Національної гвардії України", – йдеться у документі.

      Юрій Аллеров повідомив "Громадському", що рішення про звільнення було його ініціативою. Напередодні він написав заяву про відставку.

      Я подав у відставку за сімейними обставинами, він (Петро Порошенко – ред. 24 канал) її задовільнив,
      – сказав Аллеров.

      Аллеров додав, що готовий продовжувати працювати на цій посаді, якщо його призначить Володимир Зеленський. Однак наразі він буде звільнений згідно з законом.

      Згідно з законом "Про Національну гвардію України" командувач НГУ призначається та звільняється на посаду президентом України за поданням міністра внутрішніх справ.

      Іншим своїм Указом Петро Порошенко призначив виконуючим обов'язки командувача Національної Гвардії генерала-лейтинанта Миколу Балана.

      Що відомо про Юрія Аллерова? Він український військовий, генерал-лейтенант, головний інспектор Міністерства оборони України. Кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня. Петро Порошенко призначив Аллерова командувачем Національної гвардії України у грудні 2015 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Нацгвардія
      Джерело: 24 канал
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