Президента ізолювали від ситуації із законопроєктом №1210, – Біленький

Численні звернення промислових об’єднань та профспілок до президента щодо неприпустимості ухвалення законопроєкту №1210, який може призвести до знищення металургійної галузі, до Зеленського не доходили.

Вони губилися десь у Офісі президента. Такий висновок зробив голова Федерації металургів України Сергій Біленький, коментуючи на прохання OBOZREVATEL відповідь президента щодо ризиків ухвалення цього законопроєкту під час пресмарафону 10 жовтня.

Біленького здивував той факт, що Зеленський нічого не знав про законопроєкт №1210 – попри численні звернення від металургів щодо наслідків, до яких може призвести заплановане у ньому різке збільшення рентної плати.

"І наша федерація, і наші колеги з асоціації "Укрметалургпром", і наші колеги з профспілки металургів-гірників України, і трудові колективи безпосередньо гірничо-збагачувальних комбінатів – всі, наскільки мені відомо, зверталися з цього приводу особисто до президента, до прем’єр-міністра, до голови профільного комітету Гетманцева, ще до низки урядовців, зокрема, до міністра економіки. На жаль, наскільки я розумію, президента ця інформація не доходила. Мабуть, десь фільтрувалася в Офісі президента. І, на жаль, для нього ця інформація виявилася новою. Хоча звернень було дуже багато", – підкреслив Біленький.

Лише за останній місяць, за його словами, тільки на ім’я президента представники металургійної галузі направили понад 10 офіційних звернень.

З одного боку, мабуть, президент об’єктивно не встигає читати всі звернення. Але з таких важливих тем його мали би, напевно, проінформувати. Тим більше, що йдеться про підприємства, які переважно розташовані в його рідному місті – у Кривому Розі. На жаль, цього не відбулося. Тому, можливо, пан Зеленський тепер зробить якісь висновки щодо своїх підлеглих з Офісу президента стосовно цієї ситуації. І надалі його будуть інформувати краще,

– зазначив Біленький.

Разом з тим, голова Федерації металургів України вважає позитивним той факт, що інформація щодо резонансного законопроєкту надійшла до Зеленського бодай під час пресмарафону.

"Тепер президент в курсі. І якщо Верховна Рада все ж таки ухвалить цей законопроєкт – він потім ще має бути підписаний президентом. Є надія, що якщо не розбереться Верховна Рада – розбереться президент. І ми все ж не отримаємо закон, який розпочне знищення нашої галузі", – висловив сподівання Біленький.

Раніше повідомлялось, що передбачені законопроєктом №1210 зміни до податкового законодавства різко розкритикували експерти та представники бізнес-спільноти. Зокрема, заплановане у ньому різке збільшення рентних платежів призведе до фактичного знищення цілого ряду галузей промисловості: через надмірне податкове навантаження вони стануть неконкурентноздатними.



Втім, попри чималий резонанс у ЗМІ і неодноразові письмові звернення до президента, під час пресмарафону Зеленського з’ясувалося, що він не знайомий з ризиками, які несе законопроєкт №1210 і можливими негативними наслідками його прийняття для економіки України.