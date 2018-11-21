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      Не росіянин: президентом Інтерполу став представник Південної Кореї Кім Чен Янг

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      Південнокореєць Кім Чен Янг став новим очільником Інтерполу
      Південнокореєць Кім Чен Янг став новим очільником Інтерполу / Фото з відкритих джерел

      Новим президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) обрали представника Південної Кореї Кім Чен Янга. Головним конкурентом південнокорейця на був росіянин Олександр Прокопчук, який програв всі три тури голосування.

      Про це повідомляє офіційне представництво Інтерполу у Twitter.

      Читайте також: До складу Інтерполу увійшли дві країни

      Кім Чен Янг з Республіки Корея обраний президентом Інтерполу на дворічний термін,
      йдеться в повідомленні.

      Вибори пройшли вранці 21 листопада у Дубаї. За Кім Чен Янга проголосували 98 членів Генеральної асамблеї Інтерполу, тоді ж як за росіянина свої голоси віддали лише 64 члени.

      Раніше Кім Чен Янг займав посаду старшого віце-президента організації, та до виборів виконував обов'язки президента Інтерполу.

      Зазначимо, "фаворитом" на посаду голови організації західні ЗМІ називали Олександра Прокопчука. Водночас, США та Великобританія виступали проти росіянина, а Литва навіть погрожувала вийти з Інтерполу після його перемоги.

       

      Нагадаємо, 5 жовтня стало відомо про зникнення директора Інтерполу Мен Хунвея. На той час він тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду до Китаю 29 вересня. Згодом з'явилась інформація, що, Хунвей перебуває під вартою в Пекіні, а за деякий час китайська влада сповістила, що відбувається слідство у справі про корупцію щодо президента Інтерполу. 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови організації.

      Зазначимо, росіянин Олександр Прокопчук, який також був кандидатом на посаду Інтерполу, є старшим рідним братом представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука. Він також є кадровим співробітником російської розвідки, а в другій половині 1990-х років займався шпигунством проти США.

      Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.

      Теги: Новини політики Новини Росії Інтерпол Південна Корея
      Джерело: 24 Канал
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