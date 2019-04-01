Президентські квадратні метри: як виглядають резиденції світових лідерів

31 березня в Україні пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого у другий тур вийшли чинний Президент України Петро Порошенко та комік Володимир Зеленський.

Нерухомість 24 уже показувала, як виглядають маєтки головних претендентів на президентське крісло в Україні.

Читайте також про Нерухомість кандидатів у президенти

А як виглядають і якими розкошами вражають резиденції глав держав у різних країнах світу.

Білий дім, Вашингтон (США)

Резиденція президента США у Вашингтоні представляє собою маєток у неокласичному стилі. Інтер'єр житлових приміщень президентської родини витриманий в стилі XVIII і XIX століть.

На час проживання у резиденції сім'ї американського лідера дозволяють переробляти інтер'єр Білого дому на власний розсуд.

Значний внесок в історії Білого дому залишила по собі Жаклін Кеннеді. Завдяки в особняку з'явились меблі XVIII-XIX століть, понад 150 старовинних картин та французькі гардини ручної роботи.

Дивіться, як теперішя перша леді США Меланія Трамп прикрашала Білий дім до Різдва.

Єлисейський палац, Париж (Франція)

Будівля Єлисейського палацу у серці Парижа приймає лідерів Французької республіки з 1848 року.

В одному із залів палацу – залі Мюрата відбуваються також засідання Ради міністрів Франції, а президент країни урочисто зустрічає іноземних гостей на сходах палацу.

У будівлі 365 кімнат, 90 з яких є підвальними, а щоб його тримати в порядку, наймають понад 1000 осіб обслуговуючого персоналу.

Єлисейський палац розташований на території парку площею 1,5 гектара і відділений від Єлисейських полів парканом і охороною.

Букінгемський палац, Лондон (Великобританія)

Букінгемський палац є резиденцією королеви Великобританії. Будівля була зведена у 1703 році для герцога Букінгемського і резиденції британських монархів стала лише у 1837 році.

Дивіться також: Підготовка до Різдва: як прикрасили Букінгемський палац у Великобританії – відео

Палац розташований на території площею понад 20 гектарів. Тут є власне відділення поліції, госпіталь, 2 поштових відділення, басейн, бар, кінотеатр і величезний сад.

За традицією, прапор Великобританії майорить на палаці лише, коли в ньому перебуває королева.



Прапор Великобританії на Букінгемському палаці

Інтер'єр Букінгемського палацу вражає розкішшю. Захоплення викликають не лише оздоблення залів, але й твори мистецтва, якими вони прикрашені – тут можна відшукати картини Рубенса, Рембрандта, безцінні зразки меблів та фарфору.

Палац Бельвю, Берлін (Німеччина)

Палац архітектора Михайла Філіпа Боумана став резиденцією президента Німеччини у 1994 році, хоча збудований ще у 1785.

Будівля є одним з кращих прикладів неокласичної архітектури в Німеччині – без зайвих деталей і візерунків завдяки своїм розмірам та величі справляє незабутнє враження.

Щоправда, туристи зможуть помилуватись ним лише здалеку, оскільки ні на територію палацу, ні парку, де він розташований відвідувачів не впускають.

Інтер'єр приміщень палацу виконаний зі стриманою німецькою педантичністю.

Палац "Блакитний дах", Зімбабве

У розпал військового перевороту у Зімбабве восени 2017 у мережі з'явились фото розкішного маєтку, яким володів уже колишній президент однієї з найбідніших країн світу Роберт Мугабе.

Вартість палацу з 25 спальнями, який в народі називають "Блакитний дах" (маєток справді має блакитний дах), оцінюють у понад 10 мільйонів доларів.

Інтер'єри і наповнення будівлі вражають нечуваною розкішшю.

Палац Алворада, Бразилія

Палац був споруджений за проектом відомого бразильського архітектора Оскара Німейєра.

Архітектурна будівля вражає своєю легкістю і сучасністю. На перший погляд, колони ніби перетікають з однієї в іншу, утворюючи хвилю.

Президентська резиденція займає три поверхи, її площа становить 7300 квадратних метрів.

Тут є кухня, адміністративний блок, пральня, медичний центр, зали для офіційних переговорів і прийомів, басейн, кімната для музики і бібліотека. Другий поверх призначений для проживання президента і його сім'ї.

"Рожевий будинок", Буенос-Айрес (Аргентина)

З іспанської резиденція президента Аргентини Casa Rosada буквально перекладається як "рожевий будинок".

Зовнішні стіни будинку й справді пофарбовані у теракотовий колір, який віддалено нагадує рожевий.

За однією з версій, рожевий колір вибрали для будівлі вибрали заради компромісу двох політичних партій, які змішали свої представницькі кольори – червоний і білий.