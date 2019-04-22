Президентські вибори-2019: на Київщині затримали серійного викрадача бюлетенів

В Україні 21 квітня закінчився другий тур президентських виборів, в якому наразі лідирує Володимир Зеленський. У деяких регіонах зафіксували низку порушень. Так, на Київщині чоловік викрав бюлетені.

Нацполіція, спостерігачі громадської мережі "Опора" і міжнародних організацій одноголосно визнали, що вибори президента минули без проблем.

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А порушень зафіксували навіть менше, ніж під час першого туру.

Результати відображають прагнення українського народу, а це особливо видатне досягнення з огляду на те, що вибори відбувалися в контексті агресії Росії на українській території,

– сказав голова Канадської місії спостереження за виборами 2019 в Україні Ллойд Аксуорті.

Менше фіксували фактів підкупу виборців. Менше використовують і адмінресурс – хоча посадовці й агітували за чинного гаранта.

Серед найчастіших порушень – вже традиційно – фотографування бюлетеня. За це штраф заплатив і фактичний переможець виборів Володимир Зеленський.

Zelenskyi publicly displayed the checkmark next to his name, which is prohibited by law. #UkraineElection pic.twitter.com/STyCqXLO0H — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 21, 2019

Виборці знову їли, розривали і псували бюлетені. А ще намагалися їх винести з дільниці. На Київщині в Кагарлику знайшли навіть такого серійного викрадача. В Кагарлику чоловік втік з виборчої дільниці з бюлетенем. За місцем проживання поліцейські у нього вилучили два виборчих бюлетені, датовані 31 березня та 21 квітня.

Часто повідомляли в поліцію і про незаконну агітацію. У Яготині на Київщині у день тиші роздавали агітаційні пакунки. А на Львівщині напис нібито на паперах для оформлення пакунків з бюлетенями спостерігач сприйняв за рекламу кандидата.

Агітація сьогодні заборонена, однак аналітик ЧЕСНО зафіксував - у Львові продовжують висіти борди, виконані у стилістиці обох кандидатів. pic.twitter.com/7zqTrK8nPv — ЧЕСНО (@chesno_movement) April 21, 2019

Були порушення і з документами. У селах виборцям почасти видавали їх без паспорта – бо члени комісій знають усіх особисто. А дехто скаржився у поліцію, що не можуть отримати виборчий листок за водійським посвідченням. Хоча закон вимагає показати саме паспорт.

Правоохоронці отримали майже півсотні хибних повідомлень про загрозу вибуху. Часто мінували пункти голосування на Херсонщині і Дніпропетровщині.

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Порушували правила і працівники дільниць. У Лебединському на Донеччині пункт голосування відкрили аж о четвертій вечора. Бо члени ДВК вимагали збільшити їм виплату за роботу і не хотіли їхати так далеко з Маріуполя трасами біля лінії розмежування. А у київському СІЗО завезли бюлетенів менше, ніж потрібно.

Тим часом спостерігачі уже готуються до наступних виборів. Кажуть, досвід президентського голосування показав – треба допрацювати закон про вибори усіх рівнів. Найперше – змінити правила голосування не за місцем реєстрації. Активісти вже давно пропонують робити це онлайн.