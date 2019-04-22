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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Президентські вибори-2019: на Київщині затримали серійного викрадача бюлетенів

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      В Україні 21 квітня закінчився другий тур президентських виборів, в якому наразі лідирує Володимир Зеленський. У деяких регіонах зафіксували низку порушень. Так, на Київщині чоловік викрав бюлетені.

      Нацполіція, спостерігачі громадської мережі "Опора" і міжнародних організацій одноголосно визнали, що вибори президента минули без проблем. 

      Читайте також: Президентські вибори-2019: які порушення і фальсифікації фіксували у день голосування

      А порушень зафіксували навіть менше, ніж під час першого туру.

      Результати відображають прагнення українського народу, а це особливо видатне досягнення з огляду на те, що вибори відбувалися в контексті агресії Росії на українській території,
      – сказав голова Канадської місії спостереження за виборами 2019 в Україні Ллойд Аксуорті.

      Менше фіксували фактів підкупу виборців. Менше використовують і адмінресурс – хоча посадовці й агітували за чинного гаранта.

      Серед найчастіших порушень – вже традиційно – фотографування бюлетеня. За це штраф заплатив і фактичний переможець виборів Володимир Зеленський.

      Виборці знову їли, розривали і псували бюлетені. А ще намагалися їх винести з дільниці. На Київщині в Кагарлику знайшли навіть такого серійного викрадача. В Кагарлику чоловік втік з виборчої дільниці з бюлетенем. За місцем проживання поліцейські у нього вилучили два виборчих бюлетені, датовані 31 березня та 21 квітня.

      Часто повідомляли в поліцію і про незаконну агітацію. У Яготині на Київщині у день тиші роздавали агітаційні пакунки. А на Львівщині напис нібито на паперах для оформлення пакунків з бюлетенями спостерігач сприйняв за рекламу кандидата.

      Були порушення і з документами. У селах виборцям почасти видавали їх без паспорта – бо члени комісій знають усіх особисто. А дехто скаржився у поліцію, що не можуть отримати виборчий листок за водійським посвідченням. Хоча закон вимагає показати саме паспорт.

      Правоохоронці отримали майже півсотні хибних повідомлень про загрозу вибуху. Часто мінували пункти голосування на Херсонщині і Дніпропетровщині.

      Дивіться відео: у Нікополі нетверезий виборець невдало пожартував

      Порушували правила і працівники дільниць. У Лебединському на Донеччині пункт голосування відкрили аж о четвертій вечора. Бо члени ДВК вимагали збільшити їм виплату за роботу і не хотіли їхати так далеко з Маріуполя трасами біля лінії розмежування. А у київському СІЗО завезли бюлетенів менше, ніж потрібно.

      Тим часом спостерігачі уже готуються до наступних виборів. Кажуть, досвід президентського голосування показав – треба допрацювати закон про вибори усіх рівнів. Найперше – змінити правила голосування не за місцем реєстрації. Активісти вже давно пропонують робити це онлайн.

      blog_ava
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      22 квітня
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      Автор: Леся Виговська, Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Поліція Порушення на виборах
      Джерело: 24 канал
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