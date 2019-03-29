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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Президентські вибори-2019 обійшлися кандидатам дорожче, ніж у 2014 році, – ЧЕСНО

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      Президентські вибори 2019
      Президентські вибори 2019 / bbc.com

      Громадяни повинні мати можливість дізнатися, хто фінансує кампанії кандидатів у президенти. Цілком нормально, що асоціації, профспілки, фермери, дрібний чи середній бізнес будуть фінансово підтримувати тих кандидатів. Проте є ще можливість фінансування партіями, юридичними особами чи власними коштами. Ці знання можуть допомогти українцям зробити вибір щодо майбутнього президента,

      Президентські вибори 2019 року коштують для кандидатів дорожче, аніж вибори у 2014 році. Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

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      Минулі вибори обійшлися Петру Порошенку в 96,5 мільйона, а у 2019 році – у 415,5 мільйона, Юлії Тимошенко – у 164 мільйони, а у 2014 році – у 67 мільйонів. В Анатолія Гриценка співвідношення ще відчутніше: цьогорічні вибори – 101 мільйон проти 7,5 мільйона.

      Президентські вибори 2019
      Виборчі фонди кандидатів у президенти 2019 року

      Петро Порошенко самостійно профінансував свою передвиборчу кампанію у 2014 та у 2019 році. В його фонд не надходили внески від фізичних осіб чи бізнесу.

      Українське законодавство обмежує суми, які громадяни та підприємства можуть перераховувати партіям чи кандидатам. Внесок від однієї фізичної особи не може перевищувати 400 мінімальних зарплат, а для юридичних представників – 800. Проте обмеження не стосується кандидатів, бо вони мають право перерахувати на рахунок власного виборчого фонду необмежені суми.

      Президентські вибори 2019
      Звідки надходять кошти на рахунки фондів кандидатів у президенти 2019 року

      У демократичному процесі значення має не тільки те, скільки виборців проголосували за кандидата чи партію, а й те, скільки громадян готові віддати разом зі своїм голосом ще й певну суму на підтримку кандидата. В Україні виборча кампанія фінансується значною мірою самими кандидатами. У 2019 році у передвиборчу кампанію вклали загалом 465 мільйонів гривень.

      Серед кандидатів, які вклали значну частину своїх заощаджень, є Сергій Тарута, який перерахував до свого виборчого фонду 33 мільйони та Володимир Зеленський – 11,5 мільйона. При цьому Тарута агітує за Юлію Тимошенко, використовуючи зовнішню рекламу, друковану продукцію, рекламу в Інтернеті.

      Тарута за Тимошенко
      Сергій Тарута підтримав Юлію Тимошенко на президентських виборах 2019 року

      Ще одним джерелом коштів для кандидатів стали гроші партій, які висунули їх у президенти. Виборчий фонд Юлії Тимошенко на повністю профінансувало ВО "Батьківщина". Партія надала Юлії Тимошенко 164 мільйони гривень.

      Партія "Народний контроль" на 100% профінансувала кампанію Дмитра Добродомова, який знявся на користь Анатолія Гриценка. Схожа ситуація з "радикалом" Олегом Ляшком та "укропівцем" Олександром Шевченком.

      Президентські вибори 2019
      Структура надходження коштів на рахунки фондів кандидатів у президенти 2019 року

      Фінансування партіями своїх кандидатів лишає можливості прослідкувати прозорість надходження коштів. У останніх звітах партій до НАЗК, які були у лютому 2019 року, не вдасться знайти інформації про те, хто профінансував виборчу кампанію. Звіти про надходження й видатки за перший квартал 2019 року партії подадуть аж через місяць після другого туру виборів.

      Тож інформація про джерела фінансування кампаній кандидатів не матиме жодного впливу на виборця. Для цього існують проміжні фінансові звіти кандидатів у президенти, які оприлюднюють за п'ять днів до виборів.

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      Є сумніви у походженні коштів "Радикальної партії", яку наприкінці минулого року фінансували довірені особи інших кандидатів, студенти, безробітні та працівники самої ж партії.

      У випадку з "Народним контролем" і Дмитром Добродомовим із прозорістю є системні проблеми. Партія протягом року офіційно витратила лише 50 тисяч гривень, тоді як її лідер мав телерекламу на 17 мільйонів. Вона містила й логотип, який використовує партія, однак у фінансовій звітності видатки на ТБ відсутні.

      Дмитро Добродомов
      Дмитро Добродомов

      Президентська кампанія 2019 року стала однією з найпрозоріших в історії країни. Уперше проміжні фінансові звіти кандидатів були опубліковані на сайті ЦВК ще до виборів. Значну частину з них оприлюднили ще до того, як сплив термін подання їх самими кандидатами. Однак прозорий процес водночас не є доброчесним.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Володимир Зеленський Анатолій Гриценко Олег Ляшко ВО Батьківщина Сергій Тарута Дмитро Добродомов НАЗК Радикальна партія
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