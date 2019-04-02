12:10
2 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу
      Вєсті Кремля
      23:59, 1 квітня
      Вєсті.UA: Що вигадав Ляшко, аби стати президентом. Порошенко передає Зеленському символи влади
      Вєсті.UA
      23:08, 1 квітня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Президентські вибори-2019: проголосувати не змогли 40% поліцейських, – Аваков

      697 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 канал

      У першому турі голосування на президентських виборах в Україні віддати свої голоси за кандидатів не змогли приблизно 40% правоохоронців, працівників ДСНС і бійців Нацгвардії.

      Все тому, що вони у різних частинах України охороняли виборчі дільниці та не мали можливості завчасно подбати про отримання відкріплень. Про це в ефірі ICTV розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

      Читайте також: Вибори президента України 2019: скільки українців проголосувало

      Так вже вийшло, що у зв’язку з системою цих відкріплень і делегування наших сил великим розпиленням по дільницях, ймовірно, 40% наших поліцейських і рятувальників, гвардійців не змогли проголосувати, бо були віддалені від своїх дільниць і займались своєю безпосередньою роботою,
      – повідомив він.

      Аваков додав, що МВС працюватиме над розв’язанням цієї проблеми.


      Явка у першому турі президентських виборів-2019

      Своєю чергою зазначимо, що загалом в Україні у першому турі голосування на президентських виборах взяли участь понад 18,5 мільйонів українців. Так, явка на виборах становила 62,8%. У 2014 році вона була меншою.

      Якою була явка на попередніх виборах?На минулих президентських виборах 2014 року явка виборців по Україні становила 59,48%. Найбільша явка була в 1991 році – 84,16%.

      Явка на президентських виборах попередніх років

      blog_ava
      Хто може вести переговори з Путіним після перемоги Зеленського: Тука назвав ім'я
      сьогодні
      4716
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Нацгвардія Міністерство внутрішніх справ Поліція ДСНС Арсен Аваков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українське підпілля на Донбасі: паніка терористів – липень-2014
      сьогодні , 12:00 Українське підпілля на Донбасі: паніка терористів – липень-2014
      Дмитро Снєгирьов 113
      Страшні наслідки активізму: скільки журналістів вбили за роки незалежності
      сьогодні , 11:30 Страшні наслідки активізму: скільки журналістів вбили за роки незалежності
      Леонід Остальцев 81
      Куда приведет Украину кандидат, для которого "Сваты" – святы, а МВФ – плохие парни
      сьогодні , 10:01 Куда приведет Украину кандидат, для которого "Сваты" – святы, а МВФ – плохие парни
      Блог Соцмережі 2854
      Как проголосовала армия в зоне ООС на Донбассе: обновленные данные
      сьогодні , 08:40 Как проголосовала армия в зоне ООС на Донбассе: обновленные данные
      Юрій Бутусов 3322
      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      сьогодні , 10:00 Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      245
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук