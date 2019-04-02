Президентські вибори-2019: проголосувати не змогли 40% поліцейських, – Аваков

У першому турі голосування на президентських виборах в Україні віддати свої голоси за кандидатів не змогли приблизно 40% правоохоронців, працівників ДСНС і бійців Нацгвардії.

Все тому, що вони у різних частинах України охороняли виборчі дільниці та не мали можливості завчасно подбати про отримання відкріплень. Про це в ефірі ICTV розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Так вже вийшло, що у зв’язку з системою цих відкріплень і делегування наших сил великим розпиленням по дільницях, ймовірно, 40% наших поліцейських і рятувальників, гвардійців не змогли проголосувати, бо були віддалені від своїх дільниць і займались своєю безпосередньою роботою,

– повідомив він.

Аваков додав, що МВС працюватиме над розв’язанням цієї проблеми.



Явка у першому турі президентських виборів-2019

Своєю чергою зазначимо, що загалом в Україні у першому турі голосування на президентських виборах взяли участь понад 18,5 мільйонів українців. Так, явка на виборах становила 62,8%. У 2014 році вона була меншою.

Якою була явка на попередніх виборах?На минулих президентських виборах 2014 року явка виборців по Україні становила 59,48%. Найбільша явка була в 1991 році – 84,16%.



Явка на президентських виборах попередніх років