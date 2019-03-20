Президентські вибори 2019: скільки разів українці порушили виборчий процес

З початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло понад 3 тисячі 468 повідомлень про порушення у виборчій сфері. Слідчі підрозділи розпочали 187 кримінальних проваджень.

Лише за минулу добу до поліції надійшло 104 заяви та повідомлення, пов’язаних з виборчим процесом, повідомили у поліції.

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Найбільше поліція виявила порушень у виборчій сфері у Києві, зокрема 436 фактів. Трохи менше у Дніпропетровській області – 343 факти та 218 порушень – в Донецькій області.

Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією (1907), підкупом виборців (473), хуліганством (260) та пошкодженням майна (88). З 187 кримінальних проваджень – 83 стосуються порушень виборчого законодавства, а ще 104 – пов’язані із проведенням виборчої кампанії.



Правопорушення від початку виборчої кампанії

Наразі поліція повідомила про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом 25 особам. Також складено 584 адміністративних протоколів.



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