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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Президентські вибори-2019: стало відомо, коли ЦВК офіційно оголосить результати першого туру

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      ЦВК оголосить результати першого туру у неділю
      ЦВК оголосить результати першого туру у неділю / Радіо Свобода

      Центральна виборча комісія завершила опрацювання уточнених протоколів з окружних виборчих комісій першого туру президентських виборів, який відбувся 31 березня.

      Тепер ЦВК має офіційно має оголосити результати першого туру виборів. Відбудеться спеціальне засідання 7 квітня о 12 годині. 

      Читайте також: Зеленський vs Порошенко: хто завоює глядацьку аудиторію на дебатах?

      Насправді це формальність, бо результати першого туру вже відомі. Комісія підрахувала 100% голосів 4 квітня. 

      Офіційні результати першого туру виборів президента України виглядають так:

       

      Явка виборців теж була доволі високою. 


      Скільки людей проголосувало на виборах-2019 у першому турі

      У другому турі українці обиратимуть гаранта між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Можливо, допоможуть визначитись із вибором дебати між Зеленським і Порошенком, які мають відбутися 19 квітня. 

      Що відомо про дебати між Зеленським і Порошенком?Зеленський закликав Порошенка прийти на дебати на НСК "Олімпійський". Кандидат у президенти озвучив Порошенку свої умови для проведення дебатів. Зокрема, всі канали мають право транслювати дебати наживо. Порошенко має визнати що він "йде на дебати не з бидлом, не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з клоуном, не з ватніком, а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Кандидати мають пройти медичну експертизу.

      Порошенко погодився і запропонував три етапи: по програмі укріплення оборони і безпеки. По зовнішній політиці і про захист конституційних прав і свобод українських громадян. 5 квітня вранці Зеленський і Порошенко здали аналізи крові на вміст алкоголю і наркотиків.

      За законом "Про вибори президента", теледебати проводяться увечері в останню п'ятницю перед днем голосування у прямому ефірі – 19 квітня.

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      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Володимир Зеленський ЦВК Президентські вибори 2019
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