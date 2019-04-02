Президентські вибори-2019: як голосували мешканці прифронтового Зайцевого

Члени окружної комісії №51 селища Зайцеве на Донеччині першими привезли протоколи із мокрими печатками до ЦВК. Там проголосувало всього 895 виборців. Тому члени комісії швидко змогли порахувати й оголосити результати.

Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомила голова окружної виборчої комісії Ірина Сухіна. Війна не завадила волевиявленню українців в селищі Зайцеве на Донеччині.

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Відповідно до закону України "Про вибори президента України", доправляли бюлетені на автомобілі з трьома членами окружної виборчої комісії та в супроводі поліції.

Привезені протоколи прийняли відповідно нормам чинного законодавства. При засіданні ЦВК ми відкрили пакет і я проголосила протокол нашої окружної виборчої комісії з результати голосування,

– розповіла заступник голови комісії Ірина Сухіна.

"Як і на всій території України, голосування у Зайцевому було важливим. Населенню необхідно, щоб була чинна влада на території проживання", – додала Ірина Сухіна.



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