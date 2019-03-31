Президентські вибори-2019: як голосують в українських областях

Перша година голосування на виборах в Україні минула. У регіонах дільниці, як і заплановано, відкрились о восьмій ранку.

Тернопільщина

В Тернополі вже відзвітували, що виборчі дільниці відкрилися вчасно о восьмій ранку.

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Зранку прийшло небагато людей голосувати, бо на Західній Україні, як зазначають журналісти, є традиція спочатку ходити до церкви, а потім вже голосувати. На виборчих дільницях очікують перший наплив українців – біля 12 години. Другий – після обіду.

У Тернополі зареєстровано 181 тисяча виборців, а в області понад 800 тисяч. Загалом в Тернопільській області є 1182 виборчі дільниці.

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Донеччина

Виборчий процес на Донеччині відбувається спокійно. Зараз приходить більше старше покоління, а молодь відвідує пізніше. Порушень наразі немає, проте присутньо багато спостерігачів, зокрема екзит-пол.

Краматорськ місто тилове, хоча і входить в зону Операцій Об'єднаних Сил, тому тут вибори не відрізняються від будь-якого міста в України.

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Буковина

Кореспондент 24 каналу повідомляє, що у Чернівецькій області люди прийшли на дільниці з надією, що їх голос допоможе. Всі з піднесенням голосують і вірять у краще, щоправда, трапляються і ті, хто вважають, що ці вибори не мають ніякого сенсу.

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Зафіксовано перші порушення у Чернівцях. Представники "Опори" повідомили, що зафіксували фотографування бюлетенів у кабінках, а також відкриття однієї дільниці із запізненням.

На виборчій дільниці, яка знаходиться на території школи №9 розповіли, що перед відкриттям провели засідання комісії та увімкнули гімн. Члени дільничної комісії кажуть, що підрахунок голосів цього року буде непростим. В першій половині дня зазвичай невисока активність. Найбільше людей приходить: з 12 до 14 години, а також з 16 й до вечора.

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Сумщина

Вибори на Сумщині розпочалися вчасно. Тисяча дільниць, які сьогодні працюють, відкрилися о восьмій годині. Протягом дня в них має проголосувати 870 тисяч виборців. Охорону порядку на дільницях здійснюють понад 1600 правоохоронців. Також їм допомагають представники ДСНС, Нацгвардії та військові.

Був один виклик правоохоронців на дільницю через суперечку представників "Нацдружини" та виборців.

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