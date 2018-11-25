Президентські вибори можуть відтермінувати через воєнний стан

Президентські вибори можуть бути відтерміновані. Проте зараз головне не програти війну проти Росії.

Про це сказв політолог Михайло Бесараб.

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"Дуже шкода, що через короткозорість українських політиків, вищого керівництва держави була приспана увага суспільства. Воно жило в паралельній реальності, сьогодні нас до неї повернули", – зазначив політолог.

На його думку, за два місяці нам не вдасться наростити військову потугу, в нас нерівні можливості з Росією. Проте це не означає, що ми не повинні цього робити. Наш пріоритет – зміцнення обороноздатності, але я все таки сподівався, що вище керівництво держави правильно розпорядиться воєнним станом.

Сподіваюся, що Парламент підтримає рішення Президента і РНБО для того, щоб здійснити нарешті масштабний наступ на п'яту колону в Україні, на агентуру Кремля, яка вільно себе почуває в Україні,

– заявив Бесараб.

Він впевнений, що у Верховній Раді вистачить голосів, щоб проголосувати за воєнний стан.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що опівночі 26 листопада буде скликано засідання очолюваного ним відомства, під час якого буде обговорено запровадження воєнного стану. Такий крок є пов'язаним з останніми агресивними діями Росії в Азовському морі. Раніше в Адміністрації Президента заявили, що вони засуджують агресію Кремля в Азовському морі та водночас додали, що Порошенко закликав ініціювати розгляд цього питання у рамках ООН і ОБСЄ.

25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.