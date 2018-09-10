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Президентські вибори: стало відомо, скільки політичні партії вже витратили на рекламу

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Вибори в Україні
Вибори в Україні / Народна Правда

Впродовж останніх місяців 15 політичних партій та потенційних кандидатів у Президенти проводили масовані рекламні кампанії, що мають ознаки політичної реклами.

Про це повідомляють у Комітеті виборців України.

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Там наголосили, що кампанія політичної реклами в Україні вже де-факто почалася. За даними Комітету, впродовж квітня-червня цього року всі українські партії витратили на рекламу 60 млн гривень. Із парламентських партій найбільше витратила "Батьківщина" (24,8 млн), із позапарламентських – "Основа" (8,8 млн). У порівнянні із І кварталом загальні витрати партій в ІІ кварталі 2018 року збільшилися майже вдвічі (100,1 млн проти 177,1 млн гривень).

Однак офіційний початок президентської виборчої кампанії в Україні запланований на січень 2019 року.

"Українські громадяни заслуговують на те, щоб отримати кілька місяців передвиборчої тиші до офіційного старту виборів. Це також дозволить зменшити традиційно найбільш витратну статтю виборчих бюджетів – телевізійну рекламу і створити більш рівні можливості для тих кандидатів, які не мають коштів для подібного політичного марнотратства", – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

В Комітеті також наголосили, що засилля політичної реклами переводить вибори в беззмістовну площину, коли замість обговорення програм, ідей, стратегій акцент робиться на формі, емоціях та гаслах.

Раніше 24 канал повідомляв, які українські телеканали активно піарять "своїх" політиків.

Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Реклама
Джерело: 24 Канал
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