На ранкові засідання дільничих виборчих комісій у Рівненській і Волинській областях не допустили двох спостерігачів від громадської мережі "Опора". Фіксувати порушення викликали місцевих поліцейських.

Так, на Волині спостерігач від "Опори" не зміг потрапити на засідання дільничної виборчої комісії на дільниці, розташованій у селі Новостав Горохівського району.

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Спостерігач прибув на дільницю, аби бути присутнім на засіданні, однак його не впустили. Голова комісії повідомила, що всіх запустять о 8 годині ранку.

Як пояснюють в "Опорі", згідно з чинним українським законодавством, офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організації має право бути присутнім на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі.

Відтак, на місце інциденту викликали поліцію,спостерігач подасть відповідну заяву.



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Схожа ситуація зі спостерігачем цієї громадської мережі відбулася у сусідній Рівненській області. Там на дільницю у селі Остріїв Млинівського району також не допустили на ранкове засідання спостерігача. Голова комісії сказала, що "згідно з законодавством не мали права пускати".

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Відомо, що спостерігач прибув на дільницю о 7:20 ранку. Двері на дільницю були зачинені. На вимогу спостерігача допустити його на засідання поліцейський вийшов та сказав, що до нього вийде голова дільничної виборчої комісії.

Попри повторні звернення до початку голосування (8:00) спостерігача не допустили на ранкове засідання.

Голова дільничної виборчої комісії Марія Токмина пояснила, що згідно з законом України "Про вибори" не мала права допустити спостерігача після 7:15, а спостерігач прибув о 7:21. За словами голови, якби вона пустила його, а засідання вже розпочалося, то їй довелося б писати пояснення.