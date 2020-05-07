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      Президентські вибори у Білорусі відбудуться у проміжку з 9 по 31 серпня

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      Президентські вибори в Білорусі 2020: дата
      Президентські вибори в Білорусі відбудуться у серпні / Ілюстративне фото / Forsal.pl

      Попри пандемію коронавірусу, президентські вибори в Білорусі, так само, як і місцеві в Україні, ніхто не збирається відкладати. Ба більше – у ЦВК Білорусі вже навіть окреслили час проведення виборів.

      Вони точно відбудуться у серпні, а ось із точною датою мають визначитися депутати Палати представників парламенту Білорусі. Про те, що вибори мають відбутися у проміжку від 9 до 31 серпня повідомила глава ЦВК Лідія Єрмошина, передає Інтерфакс.

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      Центрвиборчком запропонує депутатам кілька варіантів дат для проведення президентських виборів. У будь-якому випадку це буде серпень, не раніше 9 серпня,
      – уточнила очільниця білоруського ЦВК.

      Зауважимо, що раніше Олександр Лукашенко повідомив, що дата майбутніх президентських виборів буде визначена найближчим часом, крайнім терміном їх проведення є кінець серпня.

      "Я знаю, що у вас президентські вибори, але у нас ще раніше відбудуться президентські вибори. У нас немає підстав тут їх переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори", – розповідав по відеозв’язку своєму молдовському колезі Ігорю Додону Лукашенко.

      За законом, чергові президентські вибори в Білорусі повинні відбутися не пізніше 30 серпня 2020 року. Лукашенко вже не раз заявляв, що для перенесення виборів президента в республіці немає підстав, і вони повинні відбутися згідно з конституційними термінами.

      Зверніть увагу: попередні президентські вибори в Білорусі відбулося 11 жовтня 2015 року. Явка виборців на президентських виборах склала 86,75%. Лукашенко залишається президентом Білорусі з 1994 року.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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