Президентські вибори у Білорусі відбудуться у проміжку з 9 по 31 серпня

Попри пандемію коронавірусу, президентські вибори в Білорусі, так само, як і місцеві в Україні, ніхто не збирається відкладати. Ба більше – у ЦВК Білорусі вже навіть окреслили час проведення виборів.

Вони точно відбудуться у серпні, а ось із точною датою мають визначитися депутати Палати представників парламенту Білорусі. Про те, що вибори мають відбутися у проміжку від 9 до 31 серпня повідомила глава ЦВК Лідія Єрмошина, передає Інтерфакс.

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Центрвиборчком запропонує депутатам кілька варіантів дат для проведення президентських виборів. У будь-якому випадку це буде серпень, не раніше 9 серпня,

– уточнила очільниця білоруського ЦВК.

Зауважимо, що раніше Олександр Лукашенко повідомив, що дата майбутніх президентських виборів буде визначена найближчим часом, крайнім терміном їх проведення є кінець серпня.

"Я знаю, що у вас президентські вибори, але у нас ще раніше відбудуться президентські вибори. У нас немає підстав тут їх переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори", – розповідав по відеозв’язку своєму молдовському колезі Ігорю Додону Лукашенко.

За законом, чергові президентські вибори в Білорусі повинні відбутися не пізніше 30 серпня 2020 року. Лукашенко вже не раз заявляв, що для перенесення виборів президента в республіці немає підстав, і вони повинні відбутися згідно з конституційними термінами.

Зверніть увагу: попередні президентські вибори в Білорусі відбулося 11 жовтня 2015 року. Явка виборців на президентських виборах склала 86,75%. Лукашенко залишається президентом Білорусі з 1994 року.