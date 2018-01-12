Президентські вибори у Чехії: які шанси на перемогу у проросійського кандидата Земана

У п'ятницю, 12 січня, розпочався перший тур президентських виборів у Чехії. Виборчі дільниці відкрилися о 15 годині за Києвом. Перший тур триватиме два дні. Попередні результати планують оголосити у суботу ввечері, 13 січня.

За найвищу керівну посаду в країні вирішили позмагатися аж дев'ять кандидатів. Однак, головна боротьба розгорнулася між проросійським чинним президентом Мілошем Земаном та його основним опонентом Їржі Драгошем.

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Другий – професор, фізик та колишній глава Академії наук Чехії. Він є співавтором 14 патентів у сфері фізики та хімії. У своїй політичній діяльності виступає повною протилежністю Земану. На відміну від чинного президента, Драгош намагається повернути Чехію у бік Європейського Союзу. А також виступає за збереження санкцій проти Росії.

Оточення президента Земана явно тягне Чеську Республіку туди, куди я особисто не хочу. Тягне на схід, у бік путінської Росії та у бік Китаю,

– зазначив кандидат у президенти Чехії Їржі Драгош.

Якщо жоден із кандидатів не набере 50% голосів, то вже за два тижні у Чехії розпочнеться другий тур голосування. Соціологи прогнозують, що Земан може перемогти вже у першому турі, однак він не набере абсолютної більшості голосів. Тож у другому його ймовірним суперником стане Їржі Драгош. У такому разі більшість соціологів прогнозують перемогу Драгоша, навколо кандидатури якого можуть об’єднатися всі супротивники Земана, оскільки у обох політиків будуть рівні шанси.

Мілош Земан і його кампанія все ще можуть сформувати раціональну, розумну політичну стратегію, яка могла б забезпечити його переобрання. У нього все ще є підтримка, але все вирішить другий тур виборів,

– вважає аналітик Йозеф Млейнєк.

Позмагатися за пост глави держави висунули свої кандидатури люди різних професій. Зокрема, письменник і журналіст Міхал Горачек, лікар Марек Гілшер, дипломат Павел Фішер, колишній глава уряду Чехії Мірек Тополанек та підприємець Їржі Гінек.

Усі ці кандидати, крім Драгоша, намагаються привернути увагу виборців із міст. Тобто вони просто набирають голоси, але заходять на сторону Земана. Частково, вони навіть грають йому на руку, тому що Земану не потрібно витрачати гроші на передвиборчу кампанію. У нього просто немає опонентів, які могли би відібрати його виборців,

– впевнений Млейнєк.

Зазначимо, зі всіх кандидатів, Земан – єдиний, хто виступає за тісні зв'язки із Росією. Також за зняття санкцій з Росії. Більше того, за словами політика, анексія Криму є повністю законною та доконаною. Він є третім президентом Чехії і цьогоріч бореться за другий термін. Однак, не всі хочуть, щоб Земан вдруге став президентом.

Цьогоріч у виборах візьмуть участь понад 8 мільйонів громадян Чехії. За кордоном уже відкрилися понад 15 тисяч виборчих дільниць. Згідно з оцінками експертів, у другому турі виборів люди приймуть проєвропейську позицію, і тоді у Драгоша будуть усі можливості здобути перемогу.