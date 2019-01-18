Президентські вибори в Україні: чи повторить Росія американський сценарій голосування за Трампа

З наближенням виборів в українському Facebook більшає фейкових сторінок і політичної реклами, якими керують з Росії. Все тому, що північний сусід намагається втрутися в хід нашої передвиборчої кампанії.

Так само, як вони це зробили на виборах у США та в країнах Європи.

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Експерти розповідають, що можна створити позитивну групу, повести її 2 місяці, набити аудиторію, а потім змінити позицію.

Така схема спрацювала на президентських виборах в США два роки тому. Російське агентство інтернет-досліджень створило десятки фейкових сторінок з новинами у Twitter і Facebook.



Дональд Трамп та Володимир Путін

Потім сотні ботів провокували до обговорень чутливих для США проблем мігрантів і прав афроамериканців. Виборців Клінтон схиляли не йти на вибори, а тих, хто сумнівається – голосувати за Трампа. Він сам визнав, соцмережі допомогли йому обійти конкурентку.

Я думаю, якби не соцмережі, мене б не було у президентському кріслі,

– сказав президент США Дональд Трамп.

Тоді повідомлення від російських ботів вподобали і поширили понад 200 мільйонів разів. Керівника Facebook Марка Цукерберга навіть викликали на слухання до Конгресу США, мовляв, не запобіг використанню його соцмережі у міжнародному злочину.

Відтоді Марк Цукерберг змінив політику конфіденційності Facebook. Тепер легко можна дослідити, де створена і хто керує сторінкою. Після появи цієї опції – зникло чимало проукраїнських сторінок. Проте експерти встигли встановити, що їх створили в Росії.



Марк Цукерберг

Адміністратори Facebook днями видалили цілу ботоферму, яка працювала на українську аудиторію. На сотнях сторінок закликали проти вступу в НАТО та ініціювали мітинги. На просування цих ідей витратили 135 тисяч доларів.

У країнах, де навесні пройдуть важливі вибори – Індія, Нігерія і Україна – тестують ще одне нововведення. Передвиборчу агітацію зможуть розміщати тільки ті сторінки, які ведуть зсередини країни. Це хіба трохи зменшить появу політреклами з російських акаунтів. Проте втримати в топі ці сторінки - їх автори можуть розповсюджуючи фейки на дражливі теми.

Політолог Сергій Гайдай впевнений, що українці набагато менше користуються соцмережами, ніж американці. Росіяни впливатимуть на свідомість українців не зі смартфонів

Справжній російський вплив знаходиться у тих кандидатів, яких фінансує Москва і які регулярно їздять туди,

– заявив політолог Сергій Гайдай.

Але заразом експерти радять виборцям не бути легковажними і перевіряти інформацію. Держава поки у боротьбі з російськими ботами безсила. Повноважень блокувати сторінки не має ні Міністерство інформполітики, ні кіберполіція.