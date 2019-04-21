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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК
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      Президентські вибори в Україні: чого очікують в Кремлі

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      Увага Росії до українських виборів є надзвичайно високою. В день голосування, 21 квітня, багато російських журналістів роблять включення в режимі нон-стоп з різних російських міст.

      Журналіст агенції УНІАН Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу розповів, що реакцію Кремля на українські вибори можна поділити на дві частини – російські депутати й експерти, а також виконавча гілка влади.

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      Російські депутати та експерти

      Вони повторюють, що в Україні попри все буде погано незалежно від того, хто переможе на цих виборах. Одіозні фігури, до прикладу, Жириновський говорить, що Україна буде приєднана до Російської Федерації. Однак про методи він не каже.

      Виконавча гілка влади

      Тут коментарів виваженіші та обережніші. Ніхто прямо не говорить, що ці вибори можуть бути не визнаними. Кремль і МЗС наполягають, що рішення буде ухвалене тільки після завершення виборчої кампанії. На суб'єктивну думку журналіста, в будь-якому випадку вибори вони визнають.

      Кремль заявив, що вони хочуть "президента миру", який зупинить бойові дії на Донбасі. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському телеканалу "Звезда", який належить Міноборони РФ, сказав, що позиція Кремля жодним чином не зміниться, вони хочуть прямих переговорів з ватажками на Донбасі. Вони виключають дискусію щодо Криму.

      Головне, щоб була здатність домовлятися, і щоб була повага у нової або у старої влади, щоб була повага до міжнародного права, до міжнародних зобов’язань України,
      – сказав Лавров.

      За словами журналіста, надіятись на те, що у ставленні Росії до України щось зміниться, буде найгіршим і помилковим рішенням для майбутнього президента.

      Дивіться відео, що говорять російські ЗМІ про президентські вибори в Україні:

      Вибори-2019 – марафон на 24 каналі: дивіться онлайн

       

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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