12:52
27 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Орейро збуватиме наркотики у Росії. Божевільні ідеї Рогозіна
      Вєсті Кремля
      20:27, 26 березня
      Вєсті.UA: Порошенко відрікся від свого кума. Прозріння Вілкула
      Вєсті.UA
      19:52, 26 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Президентські вибори в Україні ще не відбулися, а в Думі Росії вже готова заява: "Не визнавати"

      174 Читать новость на русском
      Володимир Жиріновський та його ЛДПР – екстрасенси
      Володимир Жиріновський та його ЛДПР – екстрасенси / Фото з відкритих джерел

      У Державній Думі Росії зареєстровано проект заяви про невизнання президентських виборів в Україні з нехитрою назвою: "Про невизнання підсумків виборів президента України". У заяві зазначено, що вибори в Україні відбулися, мовляв, із застосуванням "брудних виборчих технологій в умовах антиросійської політики".

      Автори проекту – депутати з фракції ЛДПР, лідер якої – відомий своїми скандальними заявами Володимир Жиріновський. Інформація про це опублікована у вівторок в електронній базі даних нижньої палати парламенту, повідомляє ТАСС.

      Читайте також: У "ДНР" обіцяють роздавати громадянство Росії

      У ЛДПР вже "знають": вибори в Україні відбулися із застосуванням "брудних виборчих технологій" та "грубими порушеннями міжнародно-правових принципів і норм". Ще ж і надто – проведення в Україні "чесної та політично відповідальної виборчої кампанії неможливе", особливо в умовах "заохочення західними спонсорами антиросійської політики". 

      А чи є у проекті заяви конкретні зауваження?

      Так, є. Результати виборів президента України пропонується не визнавати тому, що відбувалися (нагадаємо, про всяк випадок, що вони ще не відбулися) зі значною кількістю серйозних порушень, допущених виборчими комісіями, та масову фальсифікацію підсумків.

      Вибори президента України відбудуться 31 березня. Проект заяви розглянуть на пленарному засіданні Держдуми 2 квітня 2019 року. Утім, текст заяви вже готовий, порушення "пораховані" і "зафіксовані". Попри те, що спостерігачів від Росії на українських виборах не буде. 

      Хто такий Жиріновський? Скандально відомий російський політик та депутат Держдуми РФ (у 2000-2011 був заступником спікера). Відомий своїми неадекватними, агресивними виступами, які розглядають як акти прояву ксенофобії, імперіалізму, українофобії. Палкий прихильник "ЛНР" та "ДНР".

      blog_ava
      У березні Україну накриють потужні магнітні бурі
      сьогодні
      7414
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Жиріновський Президентські вибори 2019 Україна – Росія Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      У "ДНР" обіцяють роздавати громадянство Росії
      сьогодні , 12:00 У "ДНР" обіцяють роздавати громадянство Росії
      Олексій Чибісов 778
      Рейтинги кандидатів: як маніпулюють виборцями
      сьогодні , 11:48 Рейтинги кандидатів: як маніпулюють виборцями
      Світлана Попова 2246
      Марія Заньковецька: 6 фактів про українську акторку, яка відмовила російському театру
      сьогодні , 09:29 Марія Заньковецька: 6 фактів про українську акторку, яка відмовила російському театру
      Наталія Печерська 507
      Як люди тікають з "ЛНР" на територію України: дивіться відео
      26 березня , 22:00 Як люди тікають з "ЛНР" на територію України: дивіться відео
      Повернись живим 2898
      Путін піде, але Захід хай не радіє, – Atlantico
      26 березня , 21:02 Путін піде, але Захід хай не радіє, – Atlantico
      Світові Медіа 3891
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук