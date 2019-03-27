Президентські вибори в Україні ще не відбулися, а в Думі Росії вже готова заява: "Не визнавати"

У Державній Думі Росії зареєстровано проект заяви про невизнання президентських виборів в Україні з нехитрою назвою: "Про невизнання підсумків виборів президента України". У заяві зазначено, що вибори в Україні відбулися, мовляв, із застосуванням "брудних виборчих технологій в умовах антиросійської політики".

Автори проекту – депутати з фракції ЛДПР, лідер якої – відомий своїми скандальними заявами Володимир Жиріновський. Інформація про це опублікована у вівторок в електронній базі даних нижньої палати парламенту, повідомляє ТАСС.

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У ЛДПР вже "знають": вибори в Україні відбулися із застосуванням "брудних виборчих технологій" та "грубими порушеннями міжнародно-правових принципів і норм". Ще ж і надто – проведення в Україні "чесної та політично відповідальної виборчої кампанії неможливе", особливо в умовах "заохочення західними спонсорами антиросійської політики".

А чи є у проекті заяви конкретні зауваження?

Так, є. Результати виборів президента України пропонується не визнавати тому, що відбувалися (нагадаємо, про всяк випадок, що вони ще не відбулися) зі значною кількістю серйозних порушень, допущених виборчими комісіями, та масову фальсифікацію підсумків.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. Проект заяви розглянуть на пленарному засіданні Держдуми 2 квітня 2019 року. Утім, текст заяви вже готовий, порушення "пораховані" і "зафіксовані". Попри те, що спостерігачів від Росії на українських виборах не буде.

Хто такий Жиріновський? Скандально відомий російський політик та депутат Держдуми РФ (у 2000-2011 був заступником спікера). Відомий своїми неадекватними, агресивними виступами, які розглядають як акти прояву ксенофобії, імперіалізму, українофобії. Палкий прихильник "ЛНР" та "ДНР".