У столиці Австралії Канберрі об 11 годині за київським часом завершиться голосування на єдиній у цій країні закордонній виборчій дільниці на виборах президента України.

Дільниця, утворена при посольстві України, відкрилася о 23:00 за київським часом 30 березня.

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Проголосувати в Австралії могли й українці з Нової Зеландії. Варто зазначити, що на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.

Останньою закриється виборча дільниця у США у Сан-Франциско о 6:00 ранку 1 квітня за київським часом.

За даними ЦВК, загалом у закордонному виборчому окрузі сформовано 101 дільничну комісію. Дільниці розташовані в посольствах та консульствах України. Українці голосують у 72 країнах світу.

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Найбільша кількість дільниць сформована у Німеччині, їх там 5. По чотири – у США, Польщі, Італії, по три дільниці утворені в Канаді, Іспанії та Туреччини. У Росії всі дільниці для голосування закриті.



Як відбуватимуться вибори президента України