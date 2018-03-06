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ДТП з кортежем Порошенка: чи порушив правила регулювальник

16:44, 6 березня 2254 Читать новость на русском

Спочатку пропустити колону машин, а потім подивитись чи жива людина – безпрецендентні правила патрульної поліції для супроводжувальних автівок Петра Порошенка.

Про це повідомив прямому ефірі 24 Каналу засновник порталу DTP.Kiev Владислав Антонов.

6 березня близько 11:45 на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Volkswagen президентського кортежу.

Під колеса елітного авто потрапив літній чоловік. Іномарка, яка скоїла ДТП, залишилася на місці події. Інші авто кортежу продовжили рух.

У Києві часто відбуваються схожі ДТП, де людина переходить неправильно дорогу на світлофорі, або у невідповідному місці, цим самим потрапляючи під колеса автомобіля. Коли червоне авто притормозило, чоловік потрапив у "мертву зону" для водія кортежу, відтак, відбулося зіткнення. Тут провина обох, адже пішоход проігнорував сигнал регулювальника, перебігши через дорогу,
– зазначив громадський активіст Владислав Антонов

Дідусь, котрого збили, серйозно постраждав, але зміг підвестися і сісти на лавочку на тротуарі. Патрульні поліцейські надали йому першу медичну допомогу та викликали "швидку", яка згодом забрала його до лікарні. За слoвaми медиків, постраждалий oтримaв трaвми середньoї тяжкoсті.

Відносно співробітника патрульної, то він повинен був забезпечити проїзд колони, і після цього вже підійти до чоловіка, переконавшись, що він дихає, і що не потребується термінова реанімаційна допомога, а далі викликали швидку допомогу. Його дії не порушували правила дорожнього руху, адже це могло бути намисне ДТП, відповідно, тут дотримуються строгі правила, де кортеж має продовжувати рух, не залежно, від будь-яких чинників,
– прокоментував далі Владислав Антонов.

Варто зазначити, що ДТП за участі Президентського кортежу не рідкість. У 2011 році колона авто екс-президента Віктора Януковича також потрапила в аварію. Щоправда, без самого президента. Легковий автомобіль вилетів на зустрічну смугу перед кортежем. ДТП сталася дорогою до Києва з Хмельницької області, де Янукович перебував із робочою поїздкою. Та сам екс-гарант тоді полетів додому літаком. Тоді ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у вівторок, 27 лютого, у Кракові лімузин, у якому їхав президент Польщі Анджей Дуда, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Петро Порошенко Новини Києва Поліція Президент України Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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