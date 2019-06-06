Президентський літак забере із Грузії 10 малюків, матір яких підозрюють у торгівлі дітьми

В Україну вже ввечері 5 червня повернуться 10 малюків, яких мати хотіла вивезти до Абхазії. Правоохоронці підозрюють її у торгівлі дітьми, оскільки майже усі вони – 2017 та 2018 років народження.

До Грузії вилетів президентський літак, на якому повернуться діти, про це повідомила прес-секретар Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель.

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До країни також прибула група уповноважених представників органу опіки та піклування і представник МЗС. Уповноважений Глави держави з прав дитини Микола Кулеба після зустрічі із заступниками Генпрокурора Грузії, глави МВС та представниками уряду повідомив, що діти повернуться ввечері 6 червня.

Прокуратура Грузії дала письмову згоду на передачу 10 дітей затриманої на грузинсько-абхазькому кордоні українки, про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Тривають процедури узгодження з Туреччиною, Болгарією та Румунією про надання дозволу польоту над їх територіями. Попередньо, літак вилетить сьогодні вночі, або завтра зранку,

– написала вона

Зазначимо, тбіліський міський суд обрав для Сусляк запобіжним заходом арешт. Попереднє слухання у справі призначене на 20 червня. Обвинуваченій загрожує від 14 до 17 років позбавлення волі. Грузинські правоохоронці по лінії Інтерполу повідомили, що розшукують 11-ту дитину українки.

Що ще відомо про цю сім'ю?

На сайті президента України зазначено, що Сусляки виїхали до Росії у 2018 році через проблеми з бізнесом глави сімейства. Газета "Факти" зазначає, що Сусляк – скандально відомий в Україні бізнесмен.

Юрій і його дружина є співвласниками компанії, пов'язаної з будівельними аферами, повідомляють на сайті ініціативної групи ошуканих інвесторів одного з кооперативів в Одесі. Збитки, завдані членам цього кооперативу, становлять не менше ніж 124 мільярдів гривень, йде мова у рішенні Київського райсуду Одеси.

Чому українку звинувачують у торгівлі дітьми?37-річна Юлія Сусляк разом із десятьма дітьми прибула до Грузії 8 квітня. Усі вони за документами її дітьми. Дітей Юлія планувала вивезти до Абхазії. Сусляк запідозрили у торгівлі дітьми, бо чотири дитини з 10 – 2017 року народження, а ще троє – 2018 року народження. В родині пояснюють, що хотіли мати багато дітей.



Однак через здоров’я матері, якій після народження трьох старших поставили діагноз безпліддя, довелося звернутись до послуг сурагатних мам. За версією грузинських правоохоронців, України цих дітей купила в Україні, а в невизнану Абзахію везла на продаж.