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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Президентський забіг: чи дійсно "Новий курс" Тимошенко має щось революційне

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Майже три години Юлія Тимошенко говорила про "Новий курс України". Її слухали люди, яких привезли з усіх регіонів України. Вона говорила про те, що хоче повернути мігрантів, розпочати технологічний прогрес. Ну і традиційно, жалілась на теперішню владу.

Пропонувала скасувати посаду президента і зробити Україну парламентською республікою. Всім українцям хоче надати право законодавчої ініціативи.

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А от корупцію Тимошенко зібралися долати за допомогою блокчейну. Суть така, що більшість кадрових рішень в країні ухвалюватиме громадськість, зокрема, Національна асамблея самоуправління. Контролюватимуть судову систему, у версії Тимошенко, так звані "Палати честі".

Майже не говорила Тимошенко про війну на Донбасі. Лише під кінець свого виступу згадує, що треба вводити миротворчу місію ООН тільки на умовах України. А от про Крим, ані слова. І хоч на початку форуму Юлія Тимошенко запевняла, що форум – не з'їзд партії, то під кінець вже активно пропагувала свою програму.

Яскраво про "Новий курс України" висловився один з учасників форуму. Просто під час виступу чоловік вийшов на сцену, подарував Юлії Тимошенко квіти і зняв футболку. На спині написав - "Новий курс України" з провокативною стрілочкою вниз.

10 років тому у Юлії Тимошенко вже була схожа програма. Тільки називалася вона "Український прорив". Таких проривів у жінки з косою планувалося аж дванадцять: конституційний, судовий, інформаційний, антикорупційний, демографічний, інтелектуальний, транзитний, енергоефективний, інвестиційний, будівний та аграрний. І того самого 2009-го року Юлія Тимошенко обіцяла розширити повноваження суспільства.

Вона не стала якимось прагматиком або дуже раціональним політиком. Тобто вона активно пропагує популярні теми, вона досі полюбляє опозиційну риторику,
– зазначив політичний оглядач Олексій Мінаков.

Тож на цей раз, окрім популізму, Тимошенко не запропонувала шляхів реалізації свої програми. Лише анонсувала проведення ще двох форумів цього року. І тому зараз Юлія Тимошенко використовує всі можливості, аби задати тон майбутнім президентським перегонам.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
Джерело: 24 Канал
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