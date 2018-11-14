11:42
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального
      Вєсті Кремля
      22:36, 13 листопада
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, 13 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      При будівництві Кримського мосту сталася серйозна аварія: фото

      834 Читать новость на русском
      Під час будівництва Кримського мосту сталася серйозна аварія
      Під час будівництва Кримського мосту сталася серйозна аварія / Фото з відкритих джерел

      Під час будівництва окупантами підходів до залізничної частини Кримського мосту сталася аварія. Без тепла залишилися 22 тисячі жителів Керчі, дві школи, два дитячих садки й колонія.

      Про це повідомляє місцевий сайт окупованої Керчі.

      Читайте також: Окупанти завершили один із основних етапів будівництва Кримського мосту: фото

      Так, вночі 14 листопада самоскид, що працює на незаконному будівництві підходів до залізничного мосту через Керченську протоку, їхав по Феодосійському шосе з піднятим кузовом. Таким чином авто пошкодило дві труби місцевої ТЕЦ, зсунувши їх до проектної позначки.

      Кримський міст Аварія
      При будівництві Кримського мосту сталася аварія/ Джерело: сайт окупованої Керчі

      Кримський міст Аварія
      Без тепла залишилось 22 жителів/ Джерело: місцевий сайт окупованої Керчі

      Внаслідок аварії в окупованій Керчі без тепла залишилися 55 багатоквартирних житлових будинків – це 22 тисячі абонентів. Окрім того, від наслідків постраждало 2 школи, 2 дитячих садки й колонія.

      Окупанти заявляють, що роботи з усунення аварії будуть вестися максимально швидко.

      До слова, на початку жовтня "проект століття" окупантів, так званий Кримський міст частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Попередньо, причина інциденту – технічна несправність однієї з домкратних систем.

      Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. , 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

      Теги: Кримський міст Анексія Криму Керч Новини України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      сьогодні , 08:40 Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      Валерій Карпунцов 382
      Де у світі легалізована марихуана: інфографіка
      13 листопада , 23:00 Де у світі легалізована марихуана: інфографіка
      Олена Булан 919
      Інформаційна війна: програли чи ні?
      13 листопада , 22:00 Інформаційна війна: програли чи ні?
      Володимир Горбач 250
      Вихід з Мінська-2 і замороження конфлікту: що зміниться після псевдовиборів на Донбасі?
      13 листопада , 21:01 Вихід з Мінська-2 і замороження конфлікту: що зміниться після псевдовиборів на Донбасі?
      Інна Жолобович 1294
      Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
      13 листопада , 20:03 Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
      2985
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків зодіаку
       10 вересня , 05:11
      В Україні відкривають пункти надання допомоги для людей з післявоєнним стресом
       25 лютого 2014 , 08:10
      Головний суперник Шахтаря в боротьбі за 2-е місце у групі ЛЧ: його гравці втричі дорожчі, тут грає чемпіон світу
       5 вересня , 10:38
      Подвиги Пятова, справедлива перемога і тіньовий герой – що говорять цифри про матч Україна – Чехія
       17 жовтня , 17:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук