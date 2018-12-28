При в'їзді в Україну росіянам може знадобитись не тільки закордонний паспорт, – Слободян

26 грудня в 10 областях України завершилась дія воєнного стану, який запроваджували на 30 днів. Тоді ж зняли і заборону на в'їзд на територію України чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років. Проте українські прикордонники і надалі перевіряють останніх у посиленому режимі.

Про це заявив прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян, пише "Гордон".

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"Воєнний стан не продовжили, отже загроза вторгнення російських військ знизилася. Менше з тим, питання забезпечення безпеки на кордоні, як і раніше, актуальне. Тому ми продовжуємо охороняти кордон у посиленому режимі. Використовуючи досвід воєнного стану, здійснюємо підвищений контроль в'їзду іноземців в Україну. Особливу увагу ми приділяємо громадянам 70 країн з переліку міграційного ризику. Росія тут на першому місці. Заборону на в'їзд чоловікам з РФ знято. Але Держприкордонслужба продовжує проводити контроль другої лінії з усіма громадянами Росії, уточнюючи мету їхнього візиту до України. Після цього приймається рішення про доцільність їхнього в'їзду в нашу країну", – зазначив він.

Слободян наголосив, що закордонний паспорт – це не єдиний документ, який може знадобитись росіянам для в'їзду в Україну. Йдеться про документи, які підтверджують мету візиту на нашу територію.

Наприклад, якщо людина їде в Україну для участі в будь-яких культурних чи спортивних заходах й ніколи не порушувала українське законодавство при в'їзді в окупований Крим, то ми приймаємо позитивне рішення. Законодавство не змінювалося ні до воєнного стану, ні після нього. Підставою для в'їзду в Україну для росіян є закордонний паспорт громадянина РФ. Але з урахуванням загроз, що йдуть від Росії, наші прикордонники можуть проводити контроль другої лінії, щоб з'ясовувати всі подробиці та обставини. Тому людині можуть знадобитися й інші документи, що підтверджують мету її візиту,

– додав прикордонник.

Нагадаємо, що 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років через напад РФ на українські кораблі у районі Керченської протоки та у зв'язку із введенням внаслідок цього інциденту воєнного стану в 10-ти областях України. Заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні – до 26 грудня. У середу, 26 грудня, в Україні припинив діяти режим воєнного стану.



За період дії воєнного стану в десяти областях України Державна прикордонна служба не пропустила на територію країни близько 1650 громадян Російської Федерації.