20:06
28 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців
      Вєсті Кремля
      23:38, 27 грудня
      Вєсті.UA: Історія незламного фіскала. Вибори та подарунки
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      При в'їзді в Україну росіянам може знадобитись не тільки закордонний паспорт, – Слободян

      783 Читать новость на русском
      Росіян продовжать перевіряти на українському кордоні у посиленому режимі
      Росіян продовжать перевіряти на українському кордоні у посиленому режимі / Фото з відкритих джерел

      26 грудня в 10 областях України завершилась дія воєнного стану, який запроваджували на 30 днів. Тоді ж зняли і заборону на в'їзд на територію України чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років. Проте українські прикордонники і надалі перевіряють останніх у посиленому режимі.

      Про це заявив прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян, пише "Гордон".

      Читайте також:   Воєнний стан в Україні закінчився: чи відчули українці зміни та що буде далі

      "Воєнний стан не продовжили, отже загроза вторгнення російських військ знизилася. Менше з тим, питання забезпечення безпеки на кордоні, як і раніше, актуальне. Тому ми продовжуємо охороняти кордон у посиленому режимі. Використовуючи досвід воєнного стану, здійснюємо підвищений контроль в'їзду іноземців в Україну. Особливу увагу ми приділяємо громадянам 70 країн з переліку міграційного ризику. Росія тут на першому місці. Заборону на в'їзд чоловікам з РФ знято. Але Держприкордонслужба продовжує проводити контроль другої лінії з усіма громадянами Росії, уточнюючи мету їхнього візиту до України. Після цього приймається рішення про доцільність їхнього в'їзду в нашу країну", – зазначив він.

      Слободян наголосив, що закордонний паспорт – це не єдиний документ, який може знадобитись росіянам для в'їзду в Україну. Йдеться про документи, які підтверджують мету візиту на нашу територію. 

      Наприклад, якщо людина їде в Україну для участі в будь-яких культурних чи спортивних заходах й ніколи не порушувала українське законодавство при в'їзді в окупований Крим, то ми приймаємо позитивне рішення. Законодавство не змінювалося ні до воєнного стану, ні після нього. Підставою для в'їзду в Україну для росіян є закордонний паспорт громадянина РФ. Але з урахуванням загроз, що йдуть від Росії, наші прикордонники можуть проводити контроль другої лінії, щоб з'ясовувати всі подробиці та обставини. Тому людині можуть знадобитися й інші документи, що підтверджують мету її візиту,
      – додав прикордонник. 

      Нагадаємо, що 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років через напад РФ на українські кораблі у районі Керченської протоки та у зв'язку із введенням внаслідок цього інциденту воєнного стану в 10-ти областях України. Заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні – до 26 грудня. У середу, 26 грудня, в Україні припинив діяти режим воєнного стану. 

      За період дії воєнного стану в десяти областях України Державна прикордонна служба не пропустила на територію країни близько 1650 громадян Російської Федерації.

      Теги: Новини України Україна – Росія Заборона в’їзду росіянам в Україну Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підсумки політичного 2018 року: хто пішов, хто ні й кому було варто
      сьогодні , 19:14 Підсумки політичного 2018 року: хто пішов, хто ні й кому було варто
      Артем Овдієнко 44
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      20 грудня , 10:00 Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      17876
      Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
      сьогодні , 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
      Марта Вересюк 84
      "Мамі довго не казав, що воюю": 17-річний боєць з Майдану пішов на фронт
      сьогодні , 18:05 "Мамі довго не казав, що воюю": 17-річний боєць з Майдану пішов на фронт
      Катерина Петренко 569
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Depeche Mode у Києві: очікування та враження від концерту
      20 липня 2017 , 10:32
      Екс-глава МВС Захарченко їде у Крим до “беркутівців”, — ЗМІ
       14 січня 2015 , 18:31
      В Астані очікується аншлаг на матчі з Динамо
       18 листопада , 16:31
      Зозуля в Іспанії обіграв команду футболіста збірної України, взявши участь у ключовій атаці
       18 листопада , 22:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук