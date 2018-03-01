Приберіть її з обкладинки: фото Кім Кардашян оскандалилося в мережі

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знялася для обкладинки березневого номера індійського Vogue, що викликало обурення серед громадськості Індії.

Користувачі Twitter жорстко розкритикували видання Vogue за те, що воно вибрало Кардашян в якості головної зірки нового номера. Зокрема, фотосесія зірки реаліті-шоу спричинила скандал в мережі через кадри, на яких вона позує в традиційній індійській лехензі.

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Кім Кардашян в індійській лехензі знялася для Vogue Індія

Користувачі Twitter продовжують вести дискусію на тему, чому індійський Vogue ігнорує найяскравіших зірок Індії, віддаючи перевагу американкам.

"Приберіть це обличчя з обкладинки. Невже не можна знайти талановитих зірок в Індії?", – пишуть в мережі.

Крім того, редакцію глянцю також розкритикувала індійська журналістка Сомья Крішнамурті. Вона зазначила, що знімки Кардашьян в лехензі виглядають "дивно", а також порадила індійському Vogue звернути увагу на таких зірок, як Карина Капур і Дипіка Падукон. На її думку, ці боллівудські зірки виглядали б більш виграшно на обкладинці Vogue Індія.

Крім лехенги, Кардашьян також приміряла яскраві образи з нових колекцій популярних індійських брендів, в числі яких Anita Dongre, Anamika Khanna і Sabyasachi.