Прибічників Зеленського та Порошенка під час дебатів на "Олімпійському" розділять

Аби уникнути конфліктів та провокацій, прибічників обох кандидатів у президенти під час їхніх дебатів на НСК "Олімпійський" планують розділити.

Однак детальніше про поділ наразі розповісти не можуть, заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк під час брифінгу, пише "Укріфнорм".

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Так, відповідно до останніх домовленостей, під час дебатів на НСК "Олмпійський" 19 квітня потенційні виборці чинного президента України Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського не зможуть безпосередньо контактувати.

Як буде далі – нам складно сказати, оскільки ми реагуємо і виходимо з тієї ситуації, яка узгоджується штабами обох кандидатів і учасниками цього процесу,

– додав Шкіряк.

Зі свого боку, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко зазначив, що "сценарії цього заходу пишуть команди кандидатів", натомість правоохоронці додають їм "безпекової компоненти".

Зазначимо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський з'явиться лише на "Олімпійському". Шоумен заявив, що участі у теледебатах з кандидатом Петром Порошенком на Суспільному ввечері цього ж дня не братиме.

Окрім того, Центральна виборча комісія ухвалила рішення про перенесення теледебатів на Суспільному з 20:00 на 21:00 , як того просили у штабі Порошенка. Усе для того, щоб чинний глава держави встиг виступити на дебатах на "Олімпійському", що стартують о 19:00.

Коли і де відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським?

Кандидати у президенти викликали один одного на дебати ще до того, коли стали відомі офіційні результати першого туру виборів президента. Обоє пройшли до другого туру і після довгих суперечок та епопеї зі здачею аналізів штаби Зеленського та Порошенка домовились провести дебати 19 квітня (п’ятниця) о 19:00 на НСК "Олімпійський". Після цього Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде. Запускати глядачів на "Олімпійський" почнуть о 16:00. Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів. До речі, всі квитки на дебати вже закінчилися.