18:59
24 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Евакуація двійників Путіна. Медіагопніки РФ
      Вєсті Кремля
      22:15, 23 листопада
      Вєсті. UA. Чорна п'ятниця у Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука
      Вєсті.UA
      22:13, 23 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Прибирали черв'яків і їли м'ясо зі скотомигильника": живі свідки розповіли про часи Голодомору

      19 Читать новость на русском

      24 листопада Україна вшановувує жертв Голодомору 1932-1933 років, який штучно створила радянська влада. За різними даними, через відсутність їжі протягом двох років померли від 3 до 10 мільйонів людей. Проте у Львові ще живуть ті, хто пам'ятає трагічні події 86-річної давності та зі слізьми на очах діляться своїми спогадами.

      Серед таких – 93-річний Микола Чишкун, який народився на Вінниччині. Коли у рідне село Кашперівка прийшов голод, хлопчикові було сім.

      Читайте також: Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид

      Тоді місцева голота, за вказівкою так званих комітетів бідноти, безжально вимітала з хат зерно і худобу. Сім'ю хлопчика рятували коржі з борошна та листя.

      Хтось додавав полову чи лободу і робили маторжаники. Також у нас була корова, яка виручала. А коли дід Матвій, з яким я пас худобу, глянув на нашого котика Кузіка, то спитав: "Ви досі його не з'їли? Я б це давно зробив!" Ще одного разу ми натрапили з товаришами на скотомогильник, відрізали ножем шматки корови чи коня, а паличками зчищали білі черв'яки. Так і їли...,
      – розповів Микола Чишкун.

      Микола показав альбом з фотографіями: "Аня Драчук, це моя двоюрідна сістра. Їх було так: сама менша сестра – 2 роки, далі було 3 роки, а братику було 5 років. Ті повмирали, а вона вижила. Як вона вижила, я не знаю".

      голодомор свідки львів
      Микола Чишкун показав альбом і розповів про загиблих родичів

      микола чишкун
      Микола Чишкун

      90-річному Григорієві Бумасенку пощастило більше. В часи голоду він проживав у дитячій колонії, тому з їжі щось та й перепадало. Проте пам'ятає, як усе починалось.

      Вони приїхали до сестри додому і позабирали з хати їжу. Зостались тільки голі стіни. Мама, як те побачила, то впала. Ми викликали "швидку" – підводу. Її між колеса поклали й повезли до медпункту,
      – згадує чоловік.

      бумасенко голодомор спогади
      Григорій Бумасенко

      У Львові таких людей, як Микола Чишкун та Григорій Бумасенко, 112. Більшість з них, після голоду переселились зі Сходу та центральних областей на Західну Україну, яка була у 30-х в складі в Польщі, голодомору не знала. Тому сюди, рятуючись від смерті, втекли тисячі українців. Мільйони ж прийняли мученицьку смерть.

      Читайте також: Щосекунди падали на землю, символізуючи загиблих: львів'яни вшановували пам'ять жертв Голодомору

      За даними демографів, померло майже 4 мільйони. Історики називають удвічі більшу цифру. На сьогодні те, що голод був штучний і його метою було знищення українців як нації – визнали  16 країн: Естонія, Австралія, Канада, Угорщина, Ватикан, Литва, Грузія, Польща, Перу, Парагвай, Еквадор, Колумбія, Мексика, Латвія, Португалія та США.

      Якщо процес буде тривати, то російська пропаганда, яка всіляко перешкоджає цьому визнанню, матиме менші шанси для переконання світових лідерів. Є інформація, що коли Азербайджан мав намір визнати Голодомор геноцидом, то з Росії їм переказали: «Погодитеся ‒ забудьте про Нагірний Карабах,
      – зазначив історик, декан історичного факультету імені Івана Франка Роман Шуст.

      Не визнає Голодомору і Вірменія, котра в дружніх стосунках з Москвою. А от в Ізраїлі, схоже, нарешті готові зробити це. На розгляд до парламенту уже внесли відповідний відповідний законопроект.

      Теги: Новини України Голодомор Історія Україна – Росія СРСР Жертви Новини Львова
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вражає абсурдом: як Яценюк спустошує кишені українців на піар перед виборами
      сьогодні , 18:00 Вражає абсурдом: як Яценюк спустошує кишені українців на піар перед виборами
      Сергій Лещенко 478
      Найкращий спосіб згадати про Революцію гідності – зробити щось для України сьогодні
      сьогодні , 16:00 Найкращий спосіб згадати про Революцію гідності – зробити щось для України сьогодні
      Блог Медіа 137
      "Мені здавалось, що я з'їхала з глузду": військова відверто розповіла про роль жінки на війні
      сьогодні , 15:00 "Мені здавалось, що я з'їхала з глузду": військова відверто розповіла про роль жінки на війні
      Віталій Дейнега 922
      Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой
      сьогодні , 14:10 Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой
      Сергій Фурса 796
      Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид
      сьогодні , 13:02 Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид
      Юлія Михайлова 5125
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Терористи вбили двох "своїх" під час святкування Нового року
      2 січня 2016 , 12:50
      Акциз на алкоголь суттєво підвищився, – ЗМІ
      16 вересня 2016 , 19:48 1
      Дорожні знаки для дітей: як привчити змалечку
       16 серпня , 08:10
      Головний тренер Ворскли розповів, що немає амбіцій перемогти у Лізі Європи
       7 листопада , 21:24
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук