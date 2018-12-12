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      Прибирати сніг у Києві готові понад 600 одиниць спецтехніки

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      Столична влада виявилася готовою до снігопаду 12 грудня. Ще з вечора 11 грудня почала роботу спеціальна снігоприбиральна техніка.

      Про це у прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

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      За її словами, вулиці посипали спеціальною сумішшю, щоб не було налипання снігу. Затори невеликі – були вранці, але вже рух цілком нормальний.

      За тим, як працює спецтехніка, можна слідкувати на сайті диспетчерського центру. Станом на 12 годину сайт показує, що 115 одиниць техніки в активному русі, а інша техніка, біля 500 одиниць, перебуває у стані очікування по всьому місту,
      – повідомила журналістка.

      У Гідрометцентрі обіцяють, що до вечора у Києві насипе до десяти сантиметрів снігу, завтра очікується така ж погода. 

      Нагадаємо, синоптики прогнозували у середу, 12 грудня, на більшості території України дощі та мокрий сніг, а суху та сонячну з проясненнями погоду – лише на території Західної України.

      Теги: Новини України Новини Києва Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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