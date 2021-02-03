Прибули з ордером на обшук: у США вбили двох агентів ФБР

У США в межах розслідування справи про дитячу порнографію ФБР намагалося обшукати будинок. В результаті чого 2 агенти в штаті Флорида були вбиті.

Джерело: Associated Press

Водночас ще декілька співробітників ФБР постраждали.

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Інцидент стався у передмісті Форт-Лодердейл Санрайз. Співрозмовник видання розповів, що 3 агенти прибули до будинку з федеральним ордером на обшук.

Працівники ФБР розслідували справу про насильницькі злочини щодо дітей, після прибуття до будинку вони були поранені.

Підозрюваний забарикадувався в будинку, згодом – помер під час протистояння з правоохоронцями. Водночас співрозмовник видання зазначив, що офіційна причина смерті ще не встановлена.

Двох із поранених агентів госпіталізували, вони перебувають у стабільному стані.

Наразі імена загиблих агентів розголошувати не будуть. Водночас підозрюваний також не буде ідентифікований, поки не буде повідомлено його сім'ю.