Прибутки енергетичної монополії Ахметова б'ють нові рекорди, – депутатка

Українські вугільні електростанції продають свою електроенергію по найвищих у світі тарифах. А ці вугільні електростанції разом із вугільними шахтами є вдало скупленими Рінатом Ахметовим на приватизації. Йому належить 80% таких вугільних електростанцій.

Про це у своєму відеоблозі "Енергетична стратегія" розповіла депутатка Вікторія Войціцька.

Читайте також: Чому насправді посварилися Фірташ з Ахметовим, розколовши "Опозиційний блок"

За її словами, прибутки енергетичної монополії Ріната Ахметова б'ють нові рекорди, а все завдяки підвищенню тарифів для споживачів. Адже найбагатший олігарх останні роки користується неабиякою лояльністю президента та президентської Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Статки Ріната Ахметова виросли на 76% за останній 2018 рік і становлять понад 12 мільярдів доларів", – зазначила Войціцька.

Вона пояснила, що корупційна рента через формулу "Роттердам+" робить біднішими всю країну, всіх громадян, але продовжує збагачувати Ахметова та його покровителя навіть в умовах воєнного стану.

Найгірше у цій ситуації це те, що президентська комісія може ще підвищити ціну електроенергії по формулі "Роттердам+" і на наступний 2019 рік. Для державного "Енергоатому" таке підвищення склало лише 3%, але от для ахметівських станцій можуть зробити більш щедрий подарунок,

– додала нардепка.

Що таке "Роттердам+"? Це методика формування ціни на паливну складову (а саме вугілля) при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні.



Діяти почала у травні 2016 року, як результат втрати Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну – через війну на Донбасі. Оскільки донбаське вугілля майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно потрапляє з Південно-Африканської Республіки та Південної Америки. Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг розробила і затвердила цю методику.

Відео повного випуску відеоблогу Вікторії Войціцької "Енергетична стратегія" за 7 грудня 2018 року