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      Прибутки енергетичної монополії Ахметова б'ють нові рекорди, – депутатка

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      Прибутки енергетичної монополії Ахметова б'ють нові рекорди
      Прибутки енергетичної монополії Ахметова б'ють нові рекорди / 24 канал

      Українські вугільні електростанції продають свою електроенергію по найвищих у світі тарифах. А ці вугільні електростанції разом із вугільними шахтами є вдало скупленими Рінатом Ахметовим на приватизації. Йому належить 80% таких вугільних електростанцій.

      Про це у своєму відеоблозі "Енергетична стратегія" розповіла депутатка Вікторія Войціцька.

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      За її словами, прибутки енергетичної монополії Ріната Ахметова б'ють нові рекорди, а все завдяки підвищенню тарифів для споживачів. Адже найбагатший олігарх останні роки користується неабиякою лояльністю президента та президентської Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

      "Статки Ріната Ахметова виросли на 76% за останній 2018 рік і становлять понад 12 мільярдів доларів", – зазначила Войціцька.

      Вона пояснила, що корупційна рента через формулу "Роттердам+" робить біднішими всю країну, всіх громадян, але продовжує збагачувати Ахметова та його покровителя навіть в умовах воєнного стану.

      Найгірше у цій ситуації це те, що президентська комісія може ще підвищити ціну електроенергії по формулі "Роттердам+" і на наступний 2019 рік. Для державного "Енергоатому" таке підвищення склало лише 3%, але от для ахметівських станцій можуть зробити більш щедрий подарунок,
      – додала нардепка. 

      Що таке "Роттердам+"? Це методика формування ціни на паливну складову (а саме вугілля) при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні.

      Діяти почала у травні 2016 року, як результат втрати Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну – через війну на Донбасі. Оскільки донбаське вугілля майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно потрапляє з Південно-Африканської Республіки та Південної Америки. Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг розробила і затвердила цю методику.

      Відео повного випуску відеоблогу Вікторії Войціцької "Енергетична стратегія" за 7 грудня 2018 року

       

      Теги: Новини України Гроші Відеоблоги Рінат Ахметов Тарифи на газ Тарифи комунальні послуги Ціни Бізнес
      Джерело: 24 канал
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