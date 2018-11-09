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      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях

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      Наїзди на бізнес, шантаж, бійки і стрілянина – це не спогади про 90-ті чи розповіді про кримінальні розбірки, а сувора реальність українських "активістів".

      "Активісти вимагають", "активісти заблокували", "активісти побилися", "в активіста стріляли" – такими заголовками рясніють стрічки українських новин. Починаєш придивлятися, а доволі часто це і не зовсім активісти. Скоріше, нова назва добре згуртованих загонів "тітушок", за допомогою яких заробляють цілком конкретні люди.

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      Там, де держава з одного боку не може дати ради у захисті суспільства чи бізнесменів, за це беруться небайдужі громадяни. Тільки, якщо з часів Майдану це були переважно ідейні люди і їх мотивація була зрозумілою, нині візитівками "активістів" прикриваються і рейдери, і напівкримінальні елементи, і так звані "рішали".

      Жовтень в Одесі розпочався зовсім не з осінньої хандри. Регулярні напади на активістів навіть вивели людей під Адміністрацію Президента. Одесу називали лідером ганебного списку. Немов за розкладом, рівно за тиждень після акції у місті знов спалахнуло – розстріляли активіста "Автомайдан". Але вже ввечері наступного дня стало зрозумілим, що конкретно цього разу не все настільки однозначно. Напад виявився кримінальними розбірками.

      "Автомайдан" і бандитські розбірки? Якось у голові не вкладається! Але це поки не починаєш читати сторінку того самого "Одеського Автомайдану".

      автомайдан
      Дописи "Одеського Автомайдану"

      Виявляється, що і "Автомайдан" в Одесі не один, і начебто активісти, у яких стріляли, не зовсім й активісти. Євген Резвушкін – дуже відома в Одесі особистість. Громадським діячем став після Революції гідності, очолював місцевий осередок "Автомайдана". Полюбляє гучні акції, шоу на камери, а версію подій тієї ночі характеризує так:

      "Ніякого конфлікту не було. Він їхав за ними, зупинився на світлофорі, з автобуса вийшли люди і почали стріляти", – пояснив директор ГО "Одеський Автомайдан" Євген Резвушкін.

      резвушкін
      Євген Резвушкін

      І якщо ще пару тижнів тому сумнозвісний конфлікт коментував ось так: "Кажуть, що ми тут – я та він – "кришуємо" гральний бізнес. То принесіть нам гроші, відмовлятись не будем", – сказав Резвушкін.

      То нині – це куди більш відкорегована версія:

      Ми як боролись з ними, як закривали їх (гральні заклади, – 24 канал), то так і продовжуватимемо робити,
      – пояснив директор ГО "Одеський Автомайдан".

      Утім, неоднозначну позицію пана Резвушкіна в історії довкола грального бізнесу добре пам'ятають місцеві журналісти

      "Такі от речі як стрілянина щодо вирішення розв'язання "кришування" грального бізнесу – це треш. Це повний абсурд. Дуже вигідно називати себе "громадськими активістами" і вирішувати якісь бізнесові питання", – зазначив голова одеського осередку ГО "Автомайдан" Віталій Устименко.

      устименко
      Віталій Устименко

      Сфера інтересів організацій Резвушкіна дуже широка: від пунктів прийманні металу і рибгоспів – до будівництва і віджиму гуртожитків

      Як Резвушкін пояснює свою активність у бізнес-конфліктах – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України протести Новини Одеси ЦРУ Бізнес Гроші Автомайдан
      Джерело: 24 канал
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