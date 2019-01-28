Прибутковий стартап: у США продають носові хустинки з вірусом

Каліфорнійський стартап за 80 доларів продає хустинки з вірусом: на думку компанії, вони зміцнюють імунну систему.

Як пишеться на сайті продукту, тепер будь-хто може захворіти в зручний час, щоб стати стійкіше до застуди.

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Процес виготовлення хусток простий: спочатку на тканини чхають 10 осіб, а потім їх закривають в чашки Петрі – по одній штуці в упаковку.



Хустинки з вірусом

Лікарі скептично ставляться до таких носовичком, і називають їх покупку марною тратою грошей. Для цього є як мінімум дві причини:

Існує більше двохсот видів риновірусів. Якщо ви отримаєте імунітет від одного, то ви все ще зможете заразитися іншими;

Не всі віруси зможуть вижити шляхом до замовника.

Проте, хустинки на сайті вже розкупили.

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