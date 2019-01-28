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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Прибутковий стартап: у США продають носові хустинки з вірусом

      518 Читать новость на русском
      Хустинки для нежиттю
      Хустинки для нежиттю / vaevtissue.com

      Каліфорнійський стартап за 80 доларів продає хустинки з вірусом: на думку компанії, вони зміцнюють імунну систему.

      Як пишеться на сайті продукту, тепер будь-хто може захворіти в зручний час, щоб стати стійкіше до застуди.

      Читайте також: Як перевірити якість вакцини: відповідь імунолога

      Процес виготовлення хусток простий: спочатку на тканини чхають 10 осіб, а потім їх закривають в чашки Петрі – по одній штуці в упаковку.

      Хустинки з вірусом
      Хустинки з вірусом

      Лікарі скептично ставляться до таких носовичком, і називають їх покупку марною тратою грошей. Для цього є як мінімум дві причини:

      Існує більше двохсот видів риновірусів. Якщо ви отримаєте імунітет від одного, то ви все ще зможете заразитися іншими;

      Не всі віруси зможуть вижити шляхом до замовника.

      Проте, хустинки на сайті вже розкупили.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Медицина
      Джерело: Здоров'я 24
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